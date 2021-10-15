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不用花大錢！「6個習慣」養出好肌膚，記得早起一杯溫水

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▲▼不用花大錢！「6個習慣」養出好肌膚 。（圖／Unsplash）

▲喝水也能喝出透亮好膚質。（圖／翻攝自IG/ahc_official、Unsplash，以下同）

編輯／Amber

許多人為了養出美麗肌膚費盡功夫，不只花大錢買精華液，萬元乳霜更是用的不手軟，其實回歸本質，養出好肌膚其實很簡單，只要做好以下6點，膚況改善超有感！

#多喝水

早上起床一杯溫開水，幫助補足體內水分，當體內水分足夠，自然不會乾燥暗沉。皮膚要健康，必須要擁有充足的水分，是千古不變的道理啊！

▲▼不用花大錢！「6個習慣」養出好肌膚 。（圖／Unsplash）

#多吃水果蔬菜

水果蔬菜中富含維生素和纖維質，能幫助養顏美容，多吃蔬菜水果也能營養均衡，維持身體健康機能。

#認真洗臉

想要擁有美麗肌膚，清潔絕對放在首位，要注重清潔也不能清洗過多，若是過度會削弱肌膚屏障的油水平衡，建議以溫水洗臉，潔顏產品挑選溫和型最好。

#保濕第一

無論你是乾性或油性肌膚，保濕都很重要，給肌膚喝飽水分，自然能膨潤起來。保濕做完記得要薄塗一層乳液或是乳霜密封，才能幫助保濕更有感。

#做好防曬

一年四季都不能忘記防曬，防曬霜用量要足，適時補擦相當重要，除了防曬霜之外，物理型防曬像是戴上帽子、撐陽傘，也有不錯的抵禦紫外線功能，不想細紋斑點提早出現，防曬一定要做好。

▲▼不用花大錢！「6個習慣」養出好肌膚 。（圖／Unsplash）

#保持運動習慣

運動能不只能出汗，也能幫助肌膚排毒，同時提升身體的代謝率，對於美肌和瘦身都好處多多，運動不在於強度，而是有沒有決心開始，且持續保持下去。

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關鍵字：

保養, 肌膚, 習慣

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