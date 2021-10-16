專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

▲適度休息能防止眼睛能防止「眼睛過勞」、乾澀不舒服。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／綜合報導

現代人不論工作或生活都離不開手機、電腦等3C產品，尤其受到疫情影響，許多人盯著3C、螢幕的時間只增不減，過度用眼導致眼睛開始酸澀、疲倦，甚至影響視力清晰。屈臣氏專業藥師偕同美容顧問分享「眼部保養三大要點」，幫助舒緩雙眼疲勞、維持雙眼健康，更能內外兼顧，全面滋養眼部。

1.充足休息

每個人平均每天眨眼上萬次，加上現代人的用眼時間越來越長，缺乏休息造成的眼睛過勞，容易造成眼睛乾澀不舒服，也可能提早老化，除了控制平時用眼時間之外，充足睡眠也同等重要。藥師提醒，也可適時攝取鈣和鎂、維生素B群，維持能量正常代謝，除了幫助入睡，也讓靈魂之窗好好休息。

▲DHC 維他命B群，30日份(60粒)，NT$180；耀眼美人，30日份(60粒)，NT$580。

2.由內而外保健保養

想維持眼睛的健康，除了養成良好用眼習慣之外，在飲食中可多攝取葉黃素和玉米黃素，保護眼睛晶亮，像是地瓜葉、菠菜、芥藍菜、花椰菜等深綠色的蔬菜中都含有豐富葉黃素，而透過保健品直接補充所需營養，也是許多人快速方便的選擇之一；蝦紅素是另一個相對少被提及的優質營養素，能幫助長期累積的不適得以舒緩。

▲活沛多 游離型葉黃素，90粒（家庭號），NT$1,450；日本味王 Q10蝦紅素膠囊60粒，NT$600。

3.修護保濕＋按摩



眼周肌膚相當嬌嫩，且油脂分泌量少，所以做好保濕修護也是重要課題。除了挑選適合自己膚質的眼霜、眼部精華，有添加神經醯胺、玻尿酸、膠原蛋白等保濕成分的產品，能更有效幫助肌膚把水分留住。

在睡前保養的最後一個步驟，可搭配指腹用輕彈的方式塗抹，以不拉扯肌膚的力道按摩，幫助舒緩眼睛附近的肌肉與穴道。

▲AHC 全能修護極致逆時眼霜，30ml，NT$600；克蘭詩 黃金亮眼萃，20ml NT$2,600。

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