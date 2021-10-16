香奈兒首度推出聖誕倒數日曆！巨大N°5造型內藏玉手霜、限量唇膏正貨

▲香奈兒聖誕限量系列推出限定版N°5，更首次推出聖誕倒數日曆。

記者張毓容／台北報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

每到下半年，最讓美妝迷期盼的除了週年慶，就是各品牌的聖誕限定系列了，其中又以聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻。除了打頭陣的Dior、帕爾瑪之水，香奈兒也首次推出聖誕倒數日曆，外盒是放大版的N°5香水瓶，內含玉手霜、聖誕限量唇膏及N°5香水等正貨，不管是內容物還是超美外盒都好值得收藏！

▲CHANEL N°5百年至臻典藏香水、N°5百年至臻清新晨露淡香水，100ml，NT$6,280。



今年是香奈兒經典代表之作N°5香水問世的100週年，為了慶祝這款經典香氛的百年風華，先前推出限量「5號工廠限定系列」，開賣首日就引發排隊搶購潮，而為了即將到來的聖誕佳節，香奈兒再度推出「聖誕限量典藏系列」，讓N°5及N°5 L'EAU以全新面貌現身。

首先是香水瓶身，首度改採再生玻璃製成，香奈兒與獲頒法國「活文化遺產企業」的玻璃世家 POCHET du COURVAL合作，成功研發出乾淨清澈的高品質再生玻璃；而全新打造的香水包裝盒，使用可生物分解的紙漿，直接重現N°5瓶身造型，完美包覆香水瓶身，提供穩固保護，且手感滑順，光是包裝就超吸目光。

▲CHANEL N°5百年至臻倒數日曆，NT$24,500。



除了全新限定的N°5系列香水，最讓人期待還有香奈兒首度推出的聖誕倒數日曆！以巨大N°5香水瓶為造型的「N°5百年至臻倒數日曆」，跳脫傳統倒數日曆的設計，共有27格方盒，以對香奈兒富有意義的數字5排至31，5代表5號香水，31則象徵香奈兒女士私人寓所暨首間精品店的地址。

「N°5百年至臻倒數日曆」內含眾多香奈兒精選標誌作品，包含以香水為靈感的聖誕限量版「超炫耀 N°5 唇膏」、全新紅色「時尚恆采指甲油」數字5符碼手鍊、品牌專屬聖誕雪花球，甚至還有N°5 典藏香水及玉手霜等正貨，超值得搶一個來收藏。聖誕限量全系列於10/16起於香奈兒全櫃點限量上市。



▲Dior 2021繁花幻境聖誕倒數日曆，NT$15,000。



除了香奈兒，Dior及帕爾瑪之水也搶先推出聖誕倒數日曆。Dior今年找來倫敦著名插畫藝術家Alice Shirley打造「2021繁花幻境聖誕倒數日曆」，讓奇幻之夜再度降臨巴黎蒙田大道30號。

▲內含限定圖騰包裝「迪奧香氛世家系列-蒙田30隨行香氛蠟燭」。



今年的聖誕倒數日曆同樣集結了眾多Dior明星商品精巧版，還加入了幸運時刻、晚夏茉莉等2款「迪奧香氛世家-香氛精巧版」，最特別的是烙印上繁花幻境限量圖騰的「迪奧香氛世家系列-蒙田30隨行香氛蠟燭」85g，從保養、彩妝到香氛全都一網打盡。

▲Acqua di Parma 2021聖誕限定倒數月曆，NT$18,000。



今年下半年才正式登台的義大利香氛品牌Acqua di Parma帕爾瑪之水，引進Acqua di Parma X Emilio Pucci 2021耶誕限定聯名系列，也包含最受期待的聖誕倒數月曆。

▲帕爾瑪之水2021聖誕倒數月曆僅有限量15組。



Acqua di Parma X Emilio Pucci 聯名聖誕限定倒數月曆共有25扇小窗，其中珍藏了阿瑪非無花果淡香水、卡布里香橙身體乳、高貴木蘭髮香噴霧和格調系列等許多經典人氣香氛，還有多款台灣沒有販售的經典商品，像是專門供給高級旅店的克羅尼亞經典沐浴鹽、手工香氛皂。其中更藏有今年聖誕聯名系列全新推出的「耶誕星夜限定香氛蠟燭70g」，超值得收藏！

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