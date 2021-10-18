《柔美》10個細胞小將網超有感　感性細胞半夜發作、嘿咻細胞色色狂暴走

編輯／Beverly

最近在追什麼劇呢？最熱門的「嘿咻爆龍細胞」、「戀愛細胞」和「嘴饞細胞」總有聽過吧！改編自韓國人氣網路漫畫《柔美的細胞小將》，是首部「真人結合動畫」的韓劇。由金高銀和安普賢主演，配上SHINee的珉豪和GOT7的珍榮，這樣的卡司是不是超強的呢。

結合真人與動畫，每個細胞小將都有自己的特性和習慣，劇中「細胞們」佔了非常大的戲分，幾乎比男女主角還要多。柔美的超色情「嘿咻細胞」和因為失戀而昏迷不醒的「戀愛細胞」，以及具雄第一次約會就出包的「大腸細胞」，和太久沒有活動而死亡的「數學細胞」。看劇之前一起來認識這些以爆笑幽默的舉動，搭配閃亮造型的超可愛「細胞小將」們吧！

▲柔美與她的細胞小將。（圖／翻攝自TvN）

柔美細胞篇

戀愛細胞

造型：披著超人桃紅色披風，頭上插著一根愛心，唯一一個穿白色衣服的細胞。

特質：柔美的「金三角細胞」之一，也是柔美的特級細胞，擔任細胞村村長的職務，負責主導其他細胞，三年前因柔美失戀而昏迷不醒，在與宇基曖昧時被喚醒，是充滿智慧與勇氣的王牌細胞！

▲柔美的金三角細胞之一「戀愛細胞」。（圖／翻攝自IG@tving.official，下同）



感性細胞

造型：藍頭髮雙馬尾

特質：柔美的「金三角細胞」之一，和理性細胞出雙入對，象徵理性和感性。管理柔美所有敏感的情緒，感情用事、情緒化、不理性，凌晨1點到3點是感性細胞的活躍期。

理性細胞

造型：一撮藍色小瀏海

特質：柔美的「金三角細胞」之一，管理柔美所有的理智，將失控的感性細胞拉回來，並喚醒其他細胞理性思考。晚上督促大家睡覺，這樣柔美才能休息。

柔美的其他主要細胞

飢餓細胞

造型：八字眉，頭上頂著辣炒年糕。

特質：身體會因飢餓而有大小上的變化，飢餓時會越變越大，腦部會發出飢餓的警訊，需要進食才能讓嘴饞細胞變小，不然會影響大腦運作。

嘿咻細胞

造型：沒有穿褲子，露內褲跑來跑去。

特質：主導柔美的色色思想，表情動作還有說話都超搞笑，是細胞村的快樂泉源。

歇斯底里細胞

造型：水滴形狀帽子，魚手槍。

特質：柔美的反派細胞！有點像是我們腦中的壓力來源，會帶著槍攻擊整個細胞村，達到極限爆發的話，會讓柔美失去慾望，整個人呈現負面思考。

本我細胞

造型：鼻子紅紅的像小丑。

特質：個性有點像「小朋友」的本我細胞，不會無時無刻出現。在一次愛情細胞點燃暴走細胞後，才喚醒住在「內心深處」地洞裡的本我細胞，象徵我們的本我，只有在必要時刻才會展出來。

粗暴細胞

造型：戴眼罩，一臉凶神惡煞，頭頂有燭芯可以點燃。

特質：感性細胞生氣時，暴走細胞更容易出現，剛開始只會表現的不耐煩，接著脾氣就爆發了。常常讓其他細胞感到不安，但也是愛情細胞的得力助手。

名偵探細胞

造型：遮住眼睛的一大片藍瀏海，頭戴紳士帽，穿藍格子風衣。

特質：觀察細微、注意細節，也會腦補很多情結，名偵探細胞的最後推斷會影響柔美的最終決定，是細胞界的福爾摩斯，但似乎不太靈光～

時尚細胞

造型：棒球帽上寫著柔美，戴著一副大墨鏡，綁著兩蹉雙馬尾。

特質：主導柔美穿搭時尚的細胞，因先前出去玩讓柔美治裝花了太多錢，而被關進監獄，直到柔美需要為了約會買衣服時才被放出來。

▲粗暴細胞、名偵探細胞、時尚細胞。（圖／翻攝自IG@tving.official）

▲具雄與她的細胞小將。（圖／翻攝自TvN，下同）



具雄細胞篇

搞笑細胞

造型：蓋過眼睛的粉色長瀏海，身穿小丑裝。

特質：具雄與柔美第一次聯誼時出場的細胞。雖然是搞笑細胞但卻一點都不搞笑，說著超級冷笑話，還以為自己發揮作用很成功。

嘿咻暴龍細胞

造型：會噴火的暴龍

特質：嘿咻暴龍細胞遇到柔美就會「當機」，平常會被拴住，但卻意外被柔美喚醒，而失控在細胞村橫衝直撞。

▲搞笑細胞、嘿咻細胞是隻容易暴走的暴龍。

還有已經死亡的細胞，像是：旅行細胞、數學細胞、作家細胞...等，在細胞村停擺太久都沒有活動的細胞，會死亡，其他細胞會為他們建造墳墓。

除了他們以上這些可愛的主要細胞外，柔美還有很多可愛的細胞等著你來認識唷，像是：會一比一比記下討厭的事情的「記仇細胞」、認為柔美不該一直花錢亂買衣服的「吝嗇鬼細胞」、擁有女性第六感的「第六感細胞」和因為聞到「懷疑之花」花粉，而變成殭屍的「殭屍細胞」，有興趣的朋友不妨一起追劇吧。

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