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金高銀對戰綠茶婊靠「法國手袋」完勝！　上班拎「貴婦包」氣場直升

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記者王則絲／台北報導

近期超夯的韓劇除了《海岸村恰恰恰》外，還有由金高銀與安普賢主演的漫改韓劇《柔美的細胞小將》，因可愛、令人心動的情節而引發討論，劇中金高銀在與情敵綠茶婊對峙的情況下，背上了LONGCHAMP的Roseau手袋助陣；且身為小資女，金高銀竟還擁有DELVAUX的貴婦手袋，氣場直升！以下一起來看看金高銀在劇中吸睛的手袋行頭。

▲金高銀《柔美的細胞小將》包款。（圖／翻攝自IG）

▲金高銀與安普賢主演《柔美的細胞小將》近期話題火熱。（圖／翻攝自TVN）

金高銀的一張高級臉蛋備受品牌們喜愛，總是能將服裝穿出獨特的魅力，且儘管是大家不敢輕易嘗試的眉上瀏海＋短髮髮型，也駕馭得輕輕鬆鬆，表現力太強，因此於劇中的上班族穿搭也成為女孩們的焦點。

▲金高銀《柔美的細胞小將》包款。（圖／翻攝自IG）

《柔美的細胞小將》劇中不免俗的出現了一位情敵，金高銀與由朴智賢飾演的綠茶婊對戲的其中一幕，金高銀身穿LEHA的素雅洋裝，並背上LONGCHAMP手袋，高級質感瞬間就壓過了對方！這款LONGCHAMP的Roseau手袋，其實先前在《我的室友是九尾狐》中李惠利就曾背過，無論是誰背上，都能讓氣質提升不少。

▲金高銀《柔美的細胞小將》包款。（圖／翻攝自IG）

▲金高銀《柔美的細胞小將》包款。（圖／翻攝自IG）

▲LONGCHAMP ROSEAU 系列手袋NT＄15,900。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

雖然金高銀飾演的是平凡的上班族，但是她身上的行頭也不簡單，在劇中不只一次背上了比利時皇家御用品牌DELVAUX的經典So Cool包款，背帶上的D字扣環為其標誌性特色，超大容量又輕巧的特質，非常適合都會女性。

▲金高銀《柔美的細胞小將》包款。（圖／翻攝自IG）

▲金高銀《柔美的細胞小將》包款。（圖／翻攝自IG）

▲DELVAUX So Cool MM單肩包NT＄117,900。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

其他劇中曾出現過的包款，還有LOEWE的水桶包，帆布材質較好入手，配色休閒日常都百搭；另外，TODS的圓標小方包也有亮相，簡潔設計符合金高銀乾淨清爽的外型。

▲金高銀《柔美的細胞小將》包款。（圖／翻攝自IG）

▲金高銀於劇中背上LOEWE水桶包。（圖／翻攝自TVN）

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關鍵字：

金高銀, 柔美的細胞小將, 手袋, LONGCHAMP, DELVAUX, 小資女, 上班族

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