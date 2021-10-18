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萬聖節必備《魷魚遊戲》木頭人娃娃套裝！5單品扮完留著繼續穿

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編輯／Emily

最近韓劇《魷魚遊戲》紅透半邊天，恰巧適逢萬聖節，很多人都想打扮成劇中人物出門討糖。除了當穿綠色運動服的參賽者，或一身紅的工作人員，也可考慮打扮成劇中爆紅的「123木頭人娃娃」，只要用幾樣單品就能神還原可愛造型。

▲《魷魚遊戲》木頭人娃娃服裝。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

▲萬聖節可以打扮成《魷魚遊戲》中的「123木頭人娃娃」。（圖／翻攝自IG@netflixkr、@cookiepavisa）

《魷魚遊戲》中的「123木頭人娃娃」有著無害臉孔、身穿鮮豔服裝，卻散發一股恐怖氣息，一轉頭就會無情掃射參賽者。這種反差意外圈粉，很多網友都在IG上分享自己打扮成它的照片，蝦皮等拍賣網站也開始出現「123木頭人娃娃」萬聖節服裝，除了直接買成套的，也可以用5種單品自己搭配出同款造型。不只看起來更時尚，以後也能留著繼續穿。

1.黃色襯衫

「123木頭人娃娃」的服裝重點就是要有件黃色短袖襯衫，選鮮豔的黃和圓領設計相似度比較高，袖口選澎澎的公主袖更增添可愛感。

▲《魷魚遊戲》木頭人娃娃服裝。（圖／翻攝自shop.shopcider.com）

▲黃色圓領短袖襯衫相似度超高。（圖／翻攝自shopcider）

覺得鮮黃色太難駕馭，也可以考慮用淺黃色襯衫替代，柔和一點的色調適合日常生活中穿，跟別的單品搭配完全不突兀，尖領設計看起來更有設計感。

▲《魷魚遊戲》木頭人娃娃服裝。（圖／翻攝自shop.shopcider.com）

▲淺黃色尖領短袖襯衫可以搭出不同感覺。（圖／翻攝自pazzo）

2.橘色連身裙

接下來就要在黃色襯衫外，搭配一件橘色連身裙，兩個強烈的顏色搭在一起超吸睛，款式可以選擇背心拉鍊式，或是吊帶背心裙。

▲《魷魚遊戲》木頭人娃娃服裝。（圖／翻攝自shop.shopcider.com）

▲橘色背心裙是造型重點。（圖／翻攝自amazon）

想要有一點不同的感覺，也可以考慮搭配細肩帶連身裙，之後不穿內搭衣物，直接單穿很有島嶼度假風。

▲《魷魚遊戲》木頭人娃娃服裝。（圖／翻攝自shop.shopcider.com）

▲細肩帶連身裙也可以單穿。（圖／翻攝自shein）

3.白長襪

服裝搞定後，下半身搭配一般學生常穿的白長襪就可以了，除了棉襪，選擇薄一點的微透膚材質，會讓腿看起來比較細，或是用膝上襪拉長腿部線條。喜歡花俏一點，可以穿襪子上緣有花邊的款式，搭配起來更可愛。

▲《魷魚遊戲》木頭人娃娃服裝。（圖／翻攝自shop.shopcider.com）

▲半筒白長襪和膝上白襪都跟服裝很配。（圖／翻攝自amazon）

▲《魷魚遊戲》木頭人娃娃服裝。（圖／翻攝自shop.shopcider.com）

▲有花邊的襪子更可愛。（圖／翻攝自clothingharajuku）

4.黑瑪莉珍鞋

鞋子部分隨便一雙黑色皮鞋就很OK，講究一點可以選擇黑色瑪莉珍鞋，像CHARLES & KEITH的Frankie厚底瑪莉珍鞋就很時髦，兩條繫帶與鬆糕厚底更添率性。想要腿部更修長，也可以選擇高跟款式，過完萬聖節進入秋冬，黑瑪莉珍鞋跟任何服裝都能搭。

▲《魷魚遊戲》木頭人娃娃服裝。（圖／翻攝自shop.shopcider.com）

▲黑色的厚底瑪莉珍鞋率性時髦。（圖／翻攝自charleskeith）

▲《魷魚遊戲》木頭人娃娃服裝。（圖／翻攝自shop.shopcider.com）

▲高跟瑪莉珍鞋穿起來更顯瘦。（圖／翻攝自miss21）

5.紫色髮飾

最後再用紫色的髮圈把頭髮綁成兩撮，就能完成娃娃的同款髮型了，還可以加上紫色小髮夾畫龍點睛一下。

▲《魷魚遊戲》木頭人娃娃服裝。（圖／翻攝自shop.shopcider.com）

▲紫色髮飾能讓娃娃造型完成度更高。（圖／翻攝自shein）

►《魷魚遊戲》123木頭人娃娃限量456個！搬一隻回家陪你玩

►《魷魚遊戲》官方周邊來了！456數字T恤好燒、幾何圖案帽T能客製

關鍵字：

魷魚遊戲, 木頭人娃娃, 萬聖節

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