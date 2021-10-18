「甩人不眨眼」星座TOP5！第一名超狠，不管幾年感情說分就分

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兩個人究竟能不能成為彼此人生的伴侶，本就需要花時間磨合，才能發現問題，而遇到無法解決的問題，也只能走向分手一途，有些情侶分手後還會勾勾纏，分分合合好幾回，但有些人卻是絕不回頭，不管交往多久、對方多麼用力挽回，都不會改變分手的決定，根本就是「甩人不眨眼」！今天就一起來看看，分手最狠心的星座TOP5。

TOP5：獅子座

「被甩」聽起來顯得很可憐，所以獅子座通常會是提出分手的一方，以確保自尊心不被損害，雖然事後可能會發現自己似乎有些賭氣了，但是並不會回頭拖泥帶水，而是憑藉著自信與魅力另尋對象，不會想在前任面前丟臉。

TOP4：牡羊座

牡羊座性子急又直，沒有耐心跟已經不喜歡的人勾勾纏，且和熱戀時巨大的反差，是連周遭的人都感受到的，只不過因性格單純，容易忘記對方的缺點而復合，但當問題再次出現，牧羊座依然會以分手收尾。

TOP3：雙子座

雙子座喜新厭舊，分手後不太會有深陷泥沼、一蹶不振的問題，對雙子座來說，前方新鮮的事物更有吸引力，很快就能走出失戀的傷痛。

TOP2：金牛座

專情又念舊的金牛座，讓他想分手其實不太容易，甚至比較常是被甩的一方，但是當他決心要分手時，通常會是因為兩人間有原則上的問題，且分手後金牛座不會閒著，一股腦將心思轉移到工作上，完全不會回頭，暫時不談戀愛也沒關係。

TOP1：射手座

射手座就是標準的自由派，感情來得快、去得也快，因為不喜歡被綁著的束縛感，一旦分手後，就會斷得很乾淨，「讓雙方都自由」，直直就前往下個目標走去。