香料界「佛地魔」又出新花招　超巨大「香菜棒棒糖」塞滿12支味道太衝擊

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你敢吃香料界的「佛地魔」嗎？香菜一直是網路熱搜話題，有研究指出，約有1～2成的人食用香菜時，會吃出3種怪味道「肥皂、蟲、泥土」，因此討厭香菜可能與你本身的基因有關。近幾年在台灣與日本也紛紛推出各類衝擊味覺的香菜產品，像是：香菜千層蛋糕、香菜洋芋片、香菜泡麵、香菜醬油等，日前超夯話題「香菜皮蛋豬血糕比薩」甚至爆紅到國外。

濃郁「香菜棒棒糖」萬聖節交換禮物會被打？

近日網路上興起一波香菜風潮，除了之前的香菜皮蛋豬血糕披薩外，「香菜棒棒糖」的討論聲浪也很高呢！超巨大的包裝裡面，塞滿了12支小支的香菜口味棒棒糖。酸酸甜甜、散發香菜的清香，味道爽口不刺激，如果你期待它是「濃郁的芫荽味」，這款香菜棒棒糖的口味對你來說可能會太過淡雅。但喜歡香菜製品的你想必是夠吃的啦，吃完棒棒糖後不要馬上和討厭香菜的朋友說話喔，小心被列入黑名單。

▲香菜棒棒糖。（圖／翻攝自小紅書@是個豬崽）

啤酒頭釀造「暴力香菜」啤酒強勢登場

台灣精釀啤酒品牌愚人節時曾與網路名人「視網膜」聯名推出香菜啤酒，在網友大力敲碗下量產成功，更在WBA英國世界啤酒大賽中奪得臺灣冠軍！啤酒頭釀造因而在近日與全台最大香菜產地「北斗香菜生產合作社」合作，推出新一代的風味加強版「暴力香菜」啤酒。

先將大量的香菜低溫冷催化萃取出「香菜精華」，再搭配比利時小麥、啤酒花，最後釀成一款風味強化版的「暴力香菜」啤酒，已於10月14日於全台Jason's超市上市，採限量販售。香菜擁護者和啤酒蒐藏控不妨衝一波看看。

▲風味加強版的暴力香菜啤酒（圖／翻攝自啤酒頭釀造臉書）

口齒留香百力滋，香菜狂熱日本也瘋狂

大人小孩都愛吃的「百力滋PRETZ」餅乾棒也有香菜口味？沒錯，陷入全國「香菜狂熱」的日本，在2017年出了百力滋香菜棒，強調保留香菜的「原色原香」，經由慢火輕焙工藝製成，每一根都蘊含濃厚香味、口感清脆，一根接著一根停不下嘴！喜歡香菜的網友普遍給予正面評價：「越嚼越有味」、「吃上癮了」、「口齒生香」、「留香很久，久久不能消散」、「太好吃了」。

▲百力滋香菜棒（圖／翻攝小紅書@是個豬崽、@Gogosing）

除了餅乾棒外，因為香菜具有美容健康的功效，而在日本成為熱門的流行料理，像是有香菜天婦羅、香菜冰淇淋、香菜香腸、香菜咖哩、香菜清酒，可見香菜在日本的狂熱很不一般呢。

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