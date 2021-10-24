依「膚色穿搭術」挑選質感直加100分　白肌、小麥肌適合顏色大不同

文／Dappei

許多穿搭新手一直都卡關在「到底什麼才適合我」這個問題上，這些答案需要從了解自己來尋找，大致上就是從臉型、身形、膚色三大重點來分辨，而今回則要著重在皮膚顏色及瞳孔顏色，教搭黨更了解自己，並且找到最適合自己的風格打扮。

分辨膚色

想分辨自己究竟是什麼調的膚色有兩個較簡易的方法，第一個方法是「金銀飾辨別法」，如果你戴金飾膚色看起來比較有氣色、光彩，那你便比較偏暖調肌膚，反之戴銀飾比較適合的人代表你是偏冷調肌膚。

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如果看不出來戴哪種是品更適合的話，也可以看看自己手腕內側或手背處的血管比較多是什麼顏色，如果是偏綠色比較多的話就是暖調肌膚，血管藍紫色的話便是冷調肌膚。當然，上述兩種方式都會有中間值，如果你用兩個方法都覺得自己是中間值，那你便可以放心大膽的嘗試任何顏色。

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冷調膚色

冷調膚色也稱作藍調膚色，可以選擇許多藍色、綠色為基礎的顏色，例如莓果色系、紫色、桃紅色、藍綠色，甚至很多人唯恐避之不及的螢光色系也可以大膽嘗試看看，會顯得你的皮膚更亮。冷調膚色另有一個特點就是被太陽曝曬後會曬紅，但不太會再轉黑，因此也比較多冷調膚色的人皮膚很白皙。

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暖調膚色

大部分的華人女生比較容易會是偏暖的膚色，也就是黃調皮膚，與冷調皮膚相反，黃調皮膚曝曬太陽後被曬紅的下一步就會轉黑，需要好好防曬。適合暖色膚色的顏色是以紅、黃調為基底的顏色：棕、橘、番茄或辣椒色、墨綠色等等，會讓氣色看起來比較好。

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小麥膚色

之所以要把小麥膚色特別列出來實在是因為它有自己特別適合的顏色，小麥膚色的人最重要的是看起來健康，而不是一味的追求看起來「很白」。小麥膚色的人特別適合淡粉色、淡鮭魚粉、亞麻白、杏色、大地色，這幾個顏色在小麥膚色上會襯得皮膚很有光澤、更加質感。

（茉莉 Instagram）

Dappei 結語：

選顏色這件事不僅僅是在挑衣服上才會用到，還有選髮色、飾品、隱形眼鏡、配件等等時都很重要，因此好好的認識自己是很重要的，如果自己實在是分辨不出自己的膚色，可以去靠櫃試用粉底，有些品牌的櫃姐櫃哥同時也會是專業彩妝師，他們介紹給你產品的時候自然會告訴你你的膚色調性了。

文字編輯：Ariel / 封面圖源：1 2 3

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