包・開箱／隋棠、楊謹華搶拎「TB腋下包」　高級感噴發、背帶藏機關

記者王則絲／專題報導

正值換季之際，各家品牌都爭相推出秋冬新包，觀察到腋下包浪潮尚未退燒，BURBERRY於本季推出了全新的「TB腋下包」！簡潔優雅的外型、以及絕美的色調讓女星們愛不釋手，紛紛曬包，像是隋棠便搶先背上了香草白色TB腋下包，楊謹華則是演繹深番紅花黃色款式，今日《ET FASHION》就來帶大家近賞這顆「TB腋下包」的魅力。

▲隋棠、楊謹華搶拎「TB腋下包」。（圖／翻攝自IG@suitangtang、＠cheryllovel0ve）



其實不只是隋棠和楊謹華，其他女星包括吳速玲、林映唯、李沐、韓寧、李函⋯⋯也都加入曬包行列，由此可見這款「TB腋下包」完全不限年齡層，無論是輕熟女還是少女都能駕馭，同樣的是都能提升穿搭質感，一拎上，整個人高級感都出來了。

▲吳速玲、小美、李沐。（圖／翻攝自IG@5400wu、＠patricia_meimei、＠mumoonlee）



《ET FASHION》今日影片中開箱款式為「TB腋下包」淡香草色款式，簡約的長方形包型，與背帶一體成型，細緻光澤感皮革於義大利匠心打造，搭配上品牌創始人Thomas Burberry縮寫「TB」花押字作為醒目標誌，外形簡潔有力，溫柔的身段卻能與各種穿搭造型相契合。

▲《ET FASHION》開箱「TB腋下包」。（圖／記者王則絲攝）

內部空間的部分完全無需擔心，寬度是連長夾都可輕鬆放入的，內部還有一夾層，以及兩個小卡片夾。背帶則是藏有精心機關，這款「TB腋下包」其實不只能當作腋下包，將兩側釦環打開後可拉長調整背帶長度，變成斜背也沒問題，讓一包有多種背法，隨心變換自由度高。

▲「TB腋下包」內部空間圖。（圖／記者王則絲攝）



BURBERRY「TB腋下包」目前總共有推出黑色、淡香草色，以及較特殊的番紅花黃色、適合秋冬的焦糖色。

▲BURBERRY皮革 TB 肩背包NT＄59,000。（圖／品牌提供）

【同場加映】

BURBERRY創意總監Riccardo Tisci上任之後，將「Lola」系列手袋提升至主打地位，不斷推陳出新，近期Lola手袋便推出了夢幻新色「雲灰色」款式，在不同光線呈現的顏色不太一樣，散發一種神秘感，帶些灰藍或是灰紫的色調質感爆棚。

▲BURBERRY 小型絎縫羔羊皮Lola包 雲灰色，NT＄65,000。（圖／記者王則絲攝）

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