女生「工裝褲」這樣穿！選對單品輕鬆變換知性溫柔、小男孩風

文／Dappei

隨著復古風潮興起，工裝風格也越來越備受喜愛，原為美國工人的硬派穿著，布料講求也比較硬挺、耐磨、耐髒、方便，後來傳進日本後漸漸被發展成簡約卻保存了方便性的穿搭方式。

既然穿了工裝褲，它最經典的帥氣風格當然不能錯過，寬大的 T 恤、襯衫幾乎是標配，既然是主打方便的穿搭，其實大宗穿法可分為三種：衣襬外露、紮衣服、敞開襯衫，這些很直覺的穿法搭上工裝褲都能塑造街頭休閒感。如果選擇讓衣服敞在外面的穿法，建議衣服可以選擇蓋過臀部、落肩款式，才不會下半身很寬鬆上半身卻很緊，像是被束縛一樣，而鞋子的選擇也並不侷限在球鞋，配上馬汀靴或是皮鞋也就增添一點混搭巧思。

（圖片來源 1 2 ）

別以為原屬於硬漢的工裝褲只能有偏陽剛或中性的穿搭，善用上半身的搭配單品加上顏色選擇也能穿出溫柔風格。背心、毛衣便是塑造工裝褲溫柔風格的絕佳單品，擁有自然柔軟面料感的它們會為工裝褲減少許多銳利感，並且能與襯衫、連帽衫做多層次穿搭，很適合對抗秋天多變的氣溫。選色上，可以淺色、淺大地色系去取代熟悉的軍綠、深藍等等，讓造型更加柔和。

（圖片來源 1 2 ）

還有一個選項是可愛的小男孩風，將工裝褲搭上有強烈年輕意象的的單品也不會很違和，像是丹寧、牛仔外套、顏色比較亮的配件、連帽衫 ⋯⋯ 等衣料品，甚至選擇吊帶褲款式的工裝褲也能強調出俏皮感。

（圖片來源 1 2 ）

Dappei 結語：

工裝褲差不多在 2019 年尾燒起來，雖然碰到了疫情，但目前也被許多人玩出了不同的樣貌，今天介紹的穿搭比較偏日系工裝的風格，比較沒有美式工裝那種剛硬感，也比較適合想初嘗工裝風打扮的人入門。

文字編輯：Ariel / 封面圖源：1 2 3

男孩風、知性風一次 Get！2021 春夏必備「西裝五分褲」3 大穿搭法則 ，讓你秒穿出時髦顯瘦感



旅韓女孩 bb 的軟萌韓系「小男孩穿搭」太討喜，卡其褲、長裙就可以做到，這樣搭出俏皮感！



Dappei

https://dappei.com/