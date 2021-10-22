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小資女絕對爆買的4家「平價飾品」　多到不撞款又高質感

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

對於小資族來說，一個月薪水相當固定，要存錢、維持日常生活開銷已經夠難了，實在無法投資太多在衣服上，週而復始穿重複的衣服有時也有些了無新趣，這時候透過「飾品」為造型點綴就能讓重複穿搭間能多點變化，而且無論是項鍊還是戒指單價都相對親民，絕對是穩賺不賠的投資，本篇就要介紹「平價飾品店」，為穿搭增添變化跟精緻度！

✔ THIS THING :: 這件飾

主要以簡約中帶點巧思為設計靈感，每次上貨總會讓搭編手機螢幕瞬間髒掉，每個款式都太讓人心動了，但也因為價格超級平價，所以也不至於心痛。THIS THING 細節做得很足、戴起來總會有種「精緻設計感」，大多以線條、幾何飾品為主，有時會復古寶石妝點，給人簡約幹練的感覺。

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲THIS THING主要以簡約中帶點巧思為設計靈感（圖／翻攝自IG@thisthing2013，下同）

THIS THING 品質也都很好，不會戴一陣子就鏽掉，且很多都是現貨，出貨速度快，不用預購等超久，這真的是急性子的一大福音！而且很多款式都是可以調整的，在下單的時候不用很麻煩的要量大小。

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

✔ bluv madam ’ 布魯小姐

雖然布魯小姐的商品都是韓國製，但從 IG 的版面氛圍營造、選貨商品就能略知這家走的比較美式的摩登時髦。除了銀飾更多的是金飾，而且雖然一樣是充滿線條感、幾何的設計，但卻是相對粗獷，不過還是有像搭配珍珠的典雅的款式。

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲布魯小姐無論是戒指、耳環還是項鍊都很推。（圖／翻攝自IG@bluvmadam，下同）

布魯小姐喜歡利用凹凸不平、類似金箔感的設計風格創造光澤感，無論是戒指、耳環還是項鍊都很推，尤其是粗編織的雙層鍊，其實只要穿戴在衣服上，即便是超級平價的白襯衫也會瞬間升級成專櫃等級，整個時髦起來！

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

✔ Olivmew Studio

Olivmew Studio 可以說是所有初入飾品圈女孩首選，因為不難駕馭，幾乎是基本款任你挑選，素雅的款式很多，很適合優雅簡單的女孩。順帶一提，搭編私心很喜歡它們家經營的 IG 版面，非常可愛！

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲Olivmew Studio可以說是所有初入飾品圈女孩的首選。（圖／翻攝自IG@CTWAnhAvdiO，下同）

✔ KT’s Accessories

KT’s Accessories 則是微浮誇復古系，而且帶點日系感，主要是壓克力的造型戒指，還有很多結合串珠元素的戒指，最基本的簡約線條感戒指也有，而且在這邊找到的戒指會撞的機率真的微乎其微。

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲平價飾品。（圖／dappei提供）

▲各式各樣的壓克力的造型戒指在KT’s Accessories都能找到。（圖／翻攝自IG@ktofficial.tw，下同）

Dappei 結語：

近期財政緊縮的搭編就是靠購買飾品去妝點自己的每日穿搭，今天即便穿全黑只要把戒指、項鍊一個個戴上，整個人就莫名有種精心打扮感（？真的先勸敗了各位！

文字編輯：Joe / 圖片來源：1 2 3

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 飾品, 平價

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