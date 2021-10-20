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4家「極簡風網拍」靠質感和細節取勝！襯衫、西外控錯過會捶心肝

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

茫茫的網拍大海裡，風格大多大同小異，大多都以簡單、乾淨的色調為形象，而在這樣的環境品牌要如何衝出自我風格就更顯的格外重要了！接下來 Dappei 要來推薦搭編私心的愛牌，是喜歡極簡設計的女孩們絕對會眼冒愛心的，simple chic 的風格無論男人女人都無法抗拒！

＃葒 HONG

西外控 KOL 屏屏就有在自己的 YT 影片裡提到她西裝外套的愛店之一就是 HONG，對 HONG 來說版型做的好是基本，霸氣外露的裝束是靈魂，不過它很難明確界定到底是韓還是日系，因為有時候會出現一些細針織的日系元素，而且有時候還會有一些突破限制的花俏單品和特殊色，不過還是以基本的淡彩素面為主，搭黨們不用太擔心進錯棚。這家的西外真的非常厲害，窄肩的搭黨們買起來，還有各種飾品都超水的！

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲對HONG來說版型做的好是基本，霸氣外露的裝束是靈魂（圖／翻攝自IG@hong_clothing）

＃Studio Doe

這是知名部落客小安的牌子，完全就是以小安的風格去設計的，有種性冷淡的高級感。最近還有推出無性別男女共穿系列，絕對燒到你左手抓又右手還是阻止不了自己，一件就能跟男友或老爸一起共穿。

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲無性別男女共穿系列（圖／翻攝自IG@studiodoe，下同）

有給人溫柔印象的柔軟大地色也有率性的黑色，Studio Doe 的風格更多了點休閒，會推出短褲以及一些休閒套裝、棉褲等，是連睡衣或去樓下取貨的便服都幫你準備好的優質賣家！這家的剪裁也是很棒，也有一些飾品，不過數量不多，是以銀為主的。另外也會有一些亮面絲質的襯衫，搭編是看得心頭燒啊，因為那個透出的霧亮感實在太迷人，各位還不連結點起來！

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

＃e a r

這就可以說是日系網拍了，但是可以說是主打「質感漂亮小文青」，它們最有名的就是大領子襯衫還有百褶長裙。別小看它們的百褶裙，這單品可是店內超熱銷而且還改版推出 2.0 系列，大家還是愛到瘋掉！

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲主打質感漂亮小文青的日系網拍。（圖／翻攝自IG@CQYpfhJgV3w，下同）

ear 蠻多裙裝類的單品，而且會運用層次堆疊，還有很多襯衫類的單品，不過比較走優雅路線而不是帥氣感，喜歡溫柔乾淨風格的話，在這邊絕對會找到你的愛，梨形身材的女孩快利用裙裝修飾起來！而且兩位主理人也超會穿，如果不知道怎麼搭，也可以看他們的 IG，或許你就會瞬間就靈感乍現！

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

＃Murph

這家的品項雖然不多，但每個都威力滿滿，基本上也是走一個非黑即白的風格，但還是會有一些小驚喜，像是霧藍色的西外 ⋯⋯ 等等，如果 Murph 是一個人的話，肯定是一位優雅女士，它氣場不會太過強烈，但又無法忽視。另外，這家的飾品、鞋子也很厲害，有時候買到最後你會發現，最後結帳的居然都不是衣服、褲子！

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲走一個非黑即白的風格（圖／翻攝自IG@murph_uk，下同）

Dappei 結語：

精緻感不由自主的流露是搭編最愛的！而這些網拍也真的是搭編的心頭肉，真的是無私分享欸，不然其實超討厭撞衫的（笑瘋

文字編輯：Joe

推薦 5 家搭黨回購 N 次的「女生網拍」，韓系、日系、極簡風格讓穿搭與眾不同，平價高質感買到失心瘋！

簡單的精緻感最耐看，討論度爆表 5 家「極簡風網拍」推薦，俐落線條、簡約色系打造不過時質感美學

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 網拍

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