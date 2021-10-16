fb ig video ETtoday search mobile

白飯熱量比糙米高？營養師分析5種米曝真相　3點建議快記好

>

▲▼白飯熱量高？營養師分析5種米曝真相。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲白米飯熱量並沒有比較高，主要是差在營養。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@babebani

很多人都有「白飯熱量高」的既定印象，但其實一碗白飯和一碗糙米飯的熱量差不多，都是約280大卡，那為何營養師都建議要多吃糙米、五穀米？知名營養師高敏敏就指出，主要是差在營養含量，她特別分析了白米、糙米、五穀米、紫米及紅藜米等5種米飯，並為愛吃飯的人給出3點小建議。

▲▼白飯熱量高？營養師分析5種米曝真相。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃白米

白米是將胚芽、米糠都去除，只剩下白色胚乳的部分，這樣經過「精緻脫殼後」營養會大流失。

每100g份量：熱量352 kcal，碳水化合物77.8g，蛋白質7g，膳食纖維0.7g，維生素B群17.77mg。

＃五穀米

大多會用5種未精緻米組合而成，營養保留更完整。

每100g份量：熱量348 kcal，碳水化合物72.9g，蛋白質8.7g，膳食纖維4.7g，維生素B群35.54mg。

＃糙米

糙米是指稻穀去除外殼後，留下了胚芽與米糠，與五穀米皆是屬於未精製米，營養保留更完整。

每100g份量：熱量354 kcal，碳水化合物75.1g，蛋白質8.2g，膳食纖維4g，維生素B群.23mg。

＃紫米

屬於糯米的一種，敏感者吃多容易消化不良，多用在甜湯、米糕或糯米飯糰等。

每100g份量：熱量350kcal，碳水化合物70.1g，蛋白質10.1g，膳食纖維3.3g，維生素B群67.82mg。

＃紅藜麥

營養價值非常高，但大多做為搭配食用。很特別的是，紅藜麥的蛋白質含量高且胺基酸種類齊全，很適合時常摻雜在食物中攝取，獲得更完整的營養。

每100g份量：熱量361kcal，碳水化合物66.8g，蛋白質12.1g，膳食纖維8.3g，維生素B群200.6mg。

▲▼白飯熱量高？營養師分析5種米曝真相。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

比較下來可以發現，5種米的熱量並沒有太大的差異，那為何白米常被認為是比較不好的選擇？主要是因白米處理的程序繁複，導致營養都流失了，最大的功用就是拿來提供轉化為葡萄糖的身體能量。而與白飯比起來，其他未精製全穀米，膳食纖維跟B群的含量高很多，甚至蛋白質含量也比精製白米優秀一點。

依衛福部建議，每日主食至少應有1/3為未精製全穀雜糧，高敏敏也建議大家以糙米、五穀米、紫米、紅藜米等取代精緻白米，除了能攝取到豐富的維生素B群、維生素E、礦物質、膳食纖維等，同時也能降低代謝疾病與癌症的機率。

▲▼白飯熱量高？營養師分析5種米曝真相。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

高敏敏也另外再給出3點小建議：

1.可以以糙米、五穀米等為主，增加營養素攝取。

2.如果真的不喜歡全穀米的口感，也可以將白米及未精製米混煮，減少粗糙口感，又能攝取到其中營養。

3.如果米飯吃膩了，也可用芋頭、地瓜、南瓜等雜糧類做代換，不過要特別注意，這些都是澱粉類，要共同計算攝取量。

►少吃也沒瘦？營養師曝「6大燃脂食物」，搭配1種運動更有效

►營養師教健身後「飲食黃金比例」！4大類食物這樣挑就對了

►不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭

關鍵字：

白米, 米飯, 糙米, 主食, 營養, 熱量, 飲食, 營養師, 高敏敏, 建議

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

迪麗熱巴根本「人間美人魚」！低胸禮服洩火辣S曲線

迪麗熱巴根本「人間美人魚」！低胸禮服洩火辣S曲線

85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價

85度C連續四天「第二杯20元」　星巴克今起第二杯半價

星巴克圓筒包根本平價版LV！「白棕皮革」文青質感爆紅 不用花大錢！「6個習慣」養出好肌膚，記得早起一杯溫水 很準！日網「飲料心理測驗」看隱藏魅力　愛喝咖啡最知性、手搖最愛玩 專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋 化妝水沒有保養效果可省略？從3大功用判斷你是否需要 最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係 LINE重度使用者必學12種便利功能　複製對話、釋放儲存空間單指完成

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面