星巴克「萬聖節茶杯組」像在喝魔藥　裝糖果的「南瓜小熊包」太Q

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萬聖節即將到來，各地星巴克都應景的推出節日周邊，韓國星巴克這次以「魔法萬聖節」為主題，推出一系列新品。其中「夜光格紋馬克杯」和「萬聖節花紋冷變杯」都融入變色效果，讓杯子充滿魔幻感，讓你彷彿喝了女巫的魔藥，還有一款裝糖果的「南瓜小熊包」洗版IG，吃完拿來裝AirPods整個Q爆。

韓國星巴克的「魔法萬聖節」新品以綠、黑色調為主，讓人聯想到巫師調製魔藥的用具。「夜光格紋馬克杯」造型獨特，上面有黑、白棋盤格紋，白色部分有夜光效果，在黑暗中會發出神秘綠光。它跟「黑白茶壺」根本一套，茶壺外層還附了一個能保溫的黑色保護袋。

星巴克的冷變杯一直很受歡迎，這次也特別推出萬聖節限定花紋。「萬聖節花紋冷變杯」系列四個一組，分別是綠色、橘色、黑白格子和綠白條紋，綠色倒入冷水會變成藍色，橘色則會變成黑色，黑白格子的底色會變綠，綠白條紋的底色會變黑。

還有一款「南瓜玻璃杯」也很值得入手，杯身做成圓圓的南瓜造型，配上五官以及橘色吸管可愛度破表。

除了杯款，這次讓韓妞瘋狂的就是「南瓜小熊包」，它其實是萬聖節糖果的包裝，裡面裝了甜甜的焦糖糖果，吃完以後小包就可以拿來裝AirPods、零錢等各種小雜物，有南瓜和女巫兩款造型。

另外，日本迪士尼商店先前曾與LUPICIA合作，推出一系列公主茶飲，這次改和「迪士尼反派」聯手搶錢。這系列有三款茶罐，分別是《白雪公主》的壞皇后、《101忠狗》的庫伊拉以及《小美人魚》的烏蘇拉，壞皇后款是蘋果肉桂口味，庫伊拉款帶有香草與佛手柑氣味，烏蘇拉則是黑醋栗與花香。

說到反派怎麼能少了《睡美人》的黑魔女，這系列的茶杯組就是以黑魔女為靈感設計，茶杯和盤子都是淺淺的薰衣草紫，上面有精緻度破表的浮雕花紋，配上黑魔女圖案金湯匙整個美翻。茶葉是薰衣草風味，還能搭配杏仁餅乾和柑橘蜂蜜，來一場優雅的下午茶。

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