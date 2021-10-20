帶「貓咪」騎單車環遊世界！旅途中的體悟養寵物的人都會懂

編輯／Emily 圖／商周提供、翻攝自IG@1bike1world

誰說貓咪只會賴在家，有一隻叫娜拉（Nala）的小貓就與牠的主人騎上單車，展開環遊世界的旅程，並用文字、照片、影片…記錄他們的冒險故事，目前Instagram已經有百萬人次追蹤，影片瀏覽次數更超越一億三千萬。一人一貓在旅途中不只是陪伴，更從中找到勇氣與力量，這些經歷有養寵物的人都會懂。

有時候，一隻貓咪就能改變一切。

寵物真的能讓人的生活產生巨大轉變。娜拉原本是一隻流浪的小貓，某日牠爬上了旅人迪恩的肩膀，趴下來呼呼大睡，彷彿是被牠選定的子民。喵喵叫聲征服了迪恩，他便把娜拉留在身邊照顧，成為一起旅行的夥伴。因為娜拉，迪恩的作息不再隨心所欲，新的例行公事讓他的生活更有秩序，學會對另一個生命負責。

再壞的處境下也不必驚慌，事情總有好的一面。

遇見娜拉之後，迪恩面對生活的態度有了轉變。在他們的單車旅途中，因為有娜拉提醒，讓他免於被搶劫，還一起搭乘獨木舟、登上熱氣球…，娜拉的陪伴帶給他勇氣，在旅途中四處探險、遭遇困難都不怕。期間與美好人們的交會，也讓他留下難忘的回憶。

想為大眾貢獻一己之力。

不管是旅途中或社群媒體上，人們對娜拉的反應都讓迪恩感到驚奇，看到娜拉給其他人的生活帶來幸福，他也從中汲取很多力量及喜悅。一隻貓咪就能讓很多人的生活多了幸福，讓他也更想盡一己之力回饋社會。

★書名：Nala’s World，最幸福的旅程：一人一貓的單車環球冒險

★作者：迪恩·尼可森

★出版社：商周出版

★出版日期：2021/10/05

★建議售價：新台幣450元

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