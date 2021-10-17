減肥、健身好夥伴！7種雞胸肉「懶人料理法」　擺脫無味減脂餐

▲雞胸肉是許多人減肥、健身時常吃的食材。
編輯／Amanda 圖／翻攝小紅書@晃晃要減肥、@橙子食記、@贝西生活BESSLIFE、@此次野花金子
對於有在健身或想減肥的人來說，高蛋白、低脂低熱量的雞胸肉絕對是飲食控制上的好夥伴，但若老是清燙或只用胡椒、鹽巴簡單調味，吃久了好膩。快把以下6種雞胸肉醃製食譜學起來，不僅吃起來美味多變，料理起來也超簡單，不管是懶人或忙碌的人都能輕鬆完成好吃的減脂餐。
＃經典黑胡椒
料酒1勺，醬油2勺，蠔油1勺，蒜末1勺，黑胡椒1/2勺
＃優格胡椒味
黑胡椒粉，白胡椒粉，少許鹽巴，原味優格，一勺蒜末，一勺薑末，一勺蠔油，生抽
＃蒜蓉辣醬味
韓式辣醬1勺，蒜蓉辣醬1勺，醬油1勺，白胡椒粉1勺，蒜末1勺，代糖1勺
＃孜然燒烤味
醬油2勺，蠔油1勺，辣椒粉1勺，孜然粉1勺，蒜末3勺，鹽1/2勺
＃日式照燒味
醬油1勺，料酒1勺，老抽1勺，蠔油1勺，代糖1勺（蜂蜜也可以），蒜末1勺，洋蔥適量
＃蒜香蜂蜜味
蒜末1勺，蜂蜜1勺，料酒1/2勺，醬油1/2勺，蠔油1/2勺，鹽少許
＃紐奧良風味
紐奧良粉1勺，料酒1/2勺，醬油1勺，鹽少許
先將雞胸肉從中間切開，並斜刀切成片狀或塊狀，這樣會更好入味。將想做的調味材料與雞胸肉拌勻後，放入密封保鮮袋再稍微揉壓，就可放入冰箱冷藏一個晚上會更加入味。想放久一點，可轉移到冷凍庫，可保存7天。
每次要用時拿出來解凍，油煎或烤都可以。油煎的話，可在平底鍋放少許油，約煎個3分鐘讓兩面呈金黃即可；想用烤的話，烤箱180度烤10分鐘即可。