減肥、健身好夥伴！7種雞胸肉「懶人料理法」　擺脫無味減脂餐

▲雞胸肉是許多人減肥、健身時常吃的食材。

編輯／Amanda 圖／翻攝小紅書@晃晃要減肥、@橙子食記、@贝西生活BESSLIFE、@此次野花金子

對於有在健身或想減肥的人來說，高蛋白、低脂低熱量的雞胸肉絕對是飲食控制上的好夥伴，但若老是清燙或只用胡椒、鹽巴簡單調味，吃久了好膩。快把以下6種雞胸肉醃製食譜學起來，不僅吃起來美味多變，料理起來也超簡單，不管是懶人或忙碌的人都能輕鬆完成好吃的減脂餐。

＃經典黑胡椒



料酒1勺，醬油2勺，蠔油1勺，蒜末1勺，黑胡椒1/2勺

＃優格胡椒味



黑胡椒粉，白胡椒粉，少許鹽巴，原味優格，一勺蒜末，一勺薑末，一勺蠔油，生抽

＃蒜蓉辣醬味



韓式辣醬1勺，蒜蓉辣醬1勺，醬油1勺，白胡椒粉1勺，蒜末1勺，代糖1勺

＃孜然燒烤味



醬油2勺，蠔油1勺，辣椒粉1勺，孜然粉1勺，蒜末3勺，鹽1/2勺

＃日式照燒味



醬油1勺，料酒1勺，老抽1勺，蠔油1勺，代糖1勺（蜂蜜也可以），蒜末1勺，洋蔥適量

＃蒜香蜂蜜味



蒜末1勺，蜂蜜1勺，料酒1/2勺，醬油1/2勺，蠔油1/2勺，鹽少許

＃紐奧良風味



紐奧良粉1勺，料酒1/2勺，醬油1勺，鹽少許

先將雞胸肉從中間切開，並斜刀切成片狀或塊狀，這樣會更好入味。將想做的調味材料與雞胸肉拌勻後，放入密封保鮮袋再稍微揉壓，就可放入冰箱冷藏一個晚上會更加入味。想放久一點，可轉移到冷凍庫，可保存7天。

每次要用時拿出來解凍，油煎或烤都可以。油煎的話，可在平底鍋放少許油，約煎個3分鐘讓兩面呈金黃即可；想用烤的話，烤箱180度烤10分鐘即可。

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