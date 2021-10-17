fb ig video ETtoday search mobile

減肥、健身好夥伴！7種雞胸肉「懶人料理法」　擺脫無味減脂餐

>

▲▼ 減脂雞胸肉7種做法 。（圖／翻攝小紅書）

▲雞胸肉是許多人減肥、健身時常吃的食材。

編輯／Amanda　圖／翻攝小紅書@晃晃要減肥、@橙子食記、@贝西生活BESSLIFE、@此次野花金子

對於有在健身或想減肥的人來說，高蛋白、低脂低熱量的雞胸肉絕對是飲食控制上的好夥伴，但若老是清燙或只用胡椒、鹽巴簡單調味，吃久了好膩。快把以下6種雞胸肉醃製食譜學起來，不僅吃起來美味多變，料理起來也超簡單，不管是懶人或忙碌的人都能輕鬆完成好吃的減脂餐。

▲▼ 減脂雞胸肉7種做法 。（圖／翻攝小紅書）

＃經典黑胡椒

料酒1勺，醬油2勺，蠔油1勺，蒜末1勺，黑胡椒1/2勺

＃優格胡椒味

黑胡椒粉，白胡椒粉，少許鹽巴，原味優格，一勺蒜末，一勺薑末，一勺蠔油，生抽

＃蒜蓉辣醬味

韓式辣醬1勺，蒜蓉辣醬1勺，醬油1勺，白胡椒粉1勺，蒜末1勺，代糖1勺

＃孜然燒烤味

醬油2勺，蠔油1勺，辣椒粉1勺，孜然粉1勺，蒜末3勺，鹽1/2勺

＃日式照燒味

醬油1勺，料酒1勺，老抽1勺，蠔油1勺，代糖1勺（蜂蜜也可以），蒜末1勺，洋蔥適量

＃蒜香蜂蜜味

蒜末1勺，蜂蜜1勺，料酒1/2勺，醬油1/2勺，蠔油1/2勺，鹽少許

＃紐奧良風味

紐奧良粉1勺，料酒1/2勺，醬油1勺，鹽少許

▲▼ 減脂雞胸肉7種做法 。（圖／翻攝小紅書）

先將雞胸肉從中間切開，並斜刀切成片狀或塊狀，這樣會更好入味。將想做的調味材料與雞胸肉拌勻後，放入密封保鮮袋再稍微揉壓，就可放入冰箱冷藏一個晚上會更加入味。想放久一點，可轉移到冷凍庫，可保存7天。

每次要用時拿出來解凍，油煎或烤都可以。油煎的話，可在平底鍋放少許油，約煎個3分鐘讓兩面呈金黃即可；想用烤的話，烤箱180度烤10分鐘即可。

►營養師教健身後「飲食黃金比例」！4大類食物這樣挑就對了

►少吃也沒瘦？營養師曝「6大燃脂食物」，搭配1種運動更有效

►白飯熱量比糙米高？營養師分析5種米曝真相　3點建議快記好

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 健身, 增肌, 減脂, 雞胸肉, 料理法, 食譜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

IKEA敦北店復活！「小巨蛋城市店」原址開　餐廳也回來了

IKEA敦北店復活！「小巨蛋城市店」原址開　餐廳也回來了

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

郭婞淳露肩、露腿性感走T台！ Lulu、鬼鬼默契「裡面沒穿」好危險 迪麗熱巴根本「人間美人魚」！低胸禮服洩火辣S曲線 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 很準！日網「飲料心理測驗」看隱藏魅力　愛喝咖啡最知性、手搖最愛玩 「最不想交往第二次」星座Top 3 ！　冠軍男女都怕，完美主義心超累 最難「撩」到手的TOP 3星座　第一名定力很強，想當情人可能被斷絕關係 「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面