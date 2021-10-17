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星・變美／「盛世美顏」鍾欣潼傳授4招，打造澄澈大眼

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▲▼鍾欣潼眼部保養。（圖／翻攝自小紅書）

▲透澈的眼神是減齡的關鍵。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女生都想要擁有一雙明亮大眼，眼睛說是整個人的靈魂，如果稍有皺紋，或是眼白泛黃混濁，看起來就會超顯老，大眼女生更要在意眼睛保養，被譽為「盛世美顏」的鍾欣潼分享以下4招，養出透亮雙眼，趕快學起來！

▲▼鍾欣潼眼部保養。（圖/Unsplash）

#生活規律

她分享規律生活是關鍵，像是少熬夜、擁有充足睡眠、多運動，減少使用3C的時間。

#眨眼

眨眼能產生淚液，幫助濕潤眼睛，當我們在看電腦和手機時，眨眼頻率明顯減少，使得眼睛容易乾，所以看電腦的時候 ，盡量提醒自己多眨眼吧！

#正確按摩

按摩能夠加速眼周血液循環，也能幫助眼霜吸收，她也無私分享自己塗抹眼霜的步驟如下：

1.取米粒大小眼霜在無名指，從眼尾開始點塗在眼周，接著右眼順時針、左眼逆時針輕柔畫圈按摩，像彈鋼琴一樣，輕輕拍打可幫助吸收。

2.反手按住太陽穴，從眼頭往眼尾進行剪刀手式的提拉按摩5下，然後在眼尾容易產生細紋的部位進行打圈按摩。

3.用食指的指關節點壓在眼眶周圍的穴位，最後搓熱手掌，輕輕按壓一下眼部。

#內調外養

眼睛是全身含水量最高的部位，就像剛出生的小嬰兒有著水汪汪的眼睛，就是因為水分充足；但是隨著年齡增長，眼睛含水量逐漸減少，眼白更是會變濁，這時做好補水很重要，除了攝取充足水分，平時也可養成吃玻尿酸營養輔助品的習慣，讓眼睛和肌膚都可保持濕潤，幫助養出水亮大眼。

►不用花大錢！「6個習慣」養出好肌膚，記得早起一杯溫水

關鍵字：

星變美, 鍾欣潼, 阿嬌, 大眼, 眼部保養

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