郭婞淳露肩、露腿性感走T台！ Lulu、鬼鬼默契「裡面沒穿」好危險

記者王則絲／台北報導

台北時裝周壓軸大秀於今晚（16日）在信義區香堤廣場圓滿落幕，現場邀請到藝人Lulu（黃路梓茵）、王子（邱勝翊）、鬼鬼、曾之喬、黃子佼以及舉重女神郭婞淳，為六組台灣設計師品牌站上T台走秀，郭婞淳身穿由奧運中華隊服改造而成的服裝亮相，露肩又露腿難得小秀性感，成為全場目光焦點；Lulu跟鬼鬼也不甘示弱，紛紛選穿薄紗、挖空西裝，以「裡面沒穿」的方式演繹，遊走危險邊緣。

▲台北時裝周壓軸大秀，（左起）鬼鬼、王子、演唱嘉賓盧廣仲、瘦子、郭婞淳、曾之喬、Lulu、黃子佼。（圖／記者黃克翔攝）



舉重女神郭婞淳奪金歸國後經常露面，成為國民們的甜心，今天她穿著設計師周裕穎全新改造的「中華隊服」亮相，雖然色系相同，但是衣領拉成平肩、營造束腹馬甲感，下身的褲裝也加入拉鍊鏤空設計，可直接看穿女神的雙腿，巧思滿滿，讓她難得展露性感、自信的一面。

▲郭婞淳今日穿著周裕穎服裝亮相台北時裝週，腿部側邊有拉鍊鏤空設計，作為隱藏小心機。（圖／記者黃克翔攝）

第一次走秀郭婞淳表示在彩排的時候就超緊張！雖然今天無法戴自己的「小香耳環」作為幸運物，但是問及，沒有幸運物怎麼給自己力量？她馬上答道：「有啊！代表隊。」原來服裝上都繡有代表隊的標誌，這就是郭婞淳今天的幸運物。

▲Lulu身穿Yentity的墊肩西裝造型現身，內搭薄紗裡頭沒穿，「不能脫外套」！黃子佼則是演繹Story Wear的拼接風大衣。（圖／記者黃克翔攝）

Lulu今天則是穿上設計師董亭言品牌Yentity的墊肩西裝大外套、大闊腿褲，由她自己挑選搭配而成，演繹出品牌的溫柔美學，吸睛的是，內搭的透視薄紗性感程度是「不能脫外套」的！此外，作為一個常面對鏡頭的藝人，Lulu依然表示人生第一次走秀很緊張，有非常認真揣摩模特兒該有的神情。

▲（左）曾之喬穿著WooLeeX印花套裝、（右）鬼鬼以Ray Chu服裝性感亮相。（圖／記者黃克翔攝）

鬼鬼也和Lulu一樣，默契以「裡面沒穿」的性感造型登場，她負責演繹的是朱柏諺設計師的品牌Ray Chu服裝，One Piece一件式桃紅色西裝大外套，不只是深V開得低，於腰間兩側還做了大挖空的設計，迷人腰線全被看光，讓鬼鬼今天顯得比較ㄍㄧㄥ一點，「我今天基本上（裡面）就只有穿一個下半身而已，上面是空的！」、「今天走秀不能輸那些專業模特兒，所以我出了一些特別的招，讓自己的胸前平坦得很性感。」

▲王子演繹CHERNG DESIGN服裝。（圖／記者黃克翔攝）

▲瘦子、盧廣仲獲邀擔任壓軸大秀表演嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

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