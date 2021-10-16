IKEA敦北店復活！「小巨蛋城市店」原址開　餐廳也回來了

▲IKEA敦北店在營運23年後於今年4／26正式熄燈，在全體員工及圍觀民眾的見證下，降下IKEA店旗，正式宣告敦北店結束營業。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA今（10／16）在官方粉絲專頁公佈，將開設台灣第7家正式店「城市小巨蛋店」，其實店址就是大家所熟悉的敦北店原址，官方表示，這分店其實在決定收攤時，是沒有這樣的計畫的，但因之後的情勢，決定以「城市店」的方式開出正式店，此店非快閃店，且確實IKEA餐廳也會進駐，預計最快今年底就會開幕。

IKEA在今年3月宣布將於4／26結束營業23年的敦北店，轉至更大規劃更優良的內湖店，而今卻在官網公布，將開設「城市小巨蛋店」，且官方已證實就在敦北店原址，讓網友超興奮敲碗表示「快回來！」、「內湖交通超不方便的，還是敦北店好啊」。

台灣IKEA表示，「城市小巨蛋店」並非「敦北店」，雖然在同一個位置，但是是以城市店做為規劃，不會像有以前敦北店相同規模，據悉會比原來敦北店小一半以上，且選品會以小型家具、家飾與居家用品為主，且會有IKEA餐廳進駐，預計在年底前明年初開幕。想吃瑞典烤牛肉丸只要坐捷運就能吃到，也正式宣告IKEA重新回歸台北市中心。

而此消息一出網友也一片讚聲，「拜託快回來」、「今年聽到最好的消息」、「Ikea乖乖回家，別淘氣」、「好想你！快回來~~~對台北人來說這真的是最方便的IKEA」。