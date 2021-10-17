瘦子「比YA」搞笑學盧廣仲招牌動作　棄走秀：唱歌不是很好嗎？

▲瘦子E.SO與盧廣仲壓軸登台《2021臺北時裝週》時尚大秀演場新歌。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

《2021臺北時裝週》時尚大秀於10/16盛大舉行，採取線上線下虛實同步，邀請民眾在家直播看秀，現場除了有眾多明星加入走秀陣容外，還找來瘦子E.SO與盧廣仲壓軸登台演場新歌，採訪時兩人被問到沒走秀會不會可惜？瘦子秒答：「不會啊，唱歌不是很好嗎？」盧廣仲也表示絕對沒有走秀魂，雖是首次合作，但兩人私下原先就有交情，還在合照時搞笑互學對方的招牌「比YA」跟「比六」的動作。

▲（左）瘦子穿著BOSS西裝亮相、（右）盧廣仲則是以PRADA襯衫展現俐落感。（圖／記者黃克翔攝）

▲兩人在合照時搞笑互學對方的招牌「比耶」跟「比六」的動作。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

瘦子穿著BOSS墨綠色全套西裝亮相，襯衫領口微開，胸前刺青若隱若現，並搭配Tiffany & Co. HardWear系列珠寶點綴，同樣作為表演者現身台北時裝大秀的盧廣仲，則是以PRADA襯衫加黑長褲展現俐落感，領口的水鑽細節充滿巧思。

▲瘦子（右）與盧廣仲首次合作演唱。（圖／記者黃克翔攝）

首次一起表演的瘦子與盧廣仲說：「我們原本就蠻熟的，但是這是第一次一起演唱。」兩人改編盧廣仲新歌《勵志論》，而瘦子也在歌曲內寫進全新歌詞，「這次主要是廣仲的歌，然後我找一個段落饒舌一波。」並表示原先是打算直接一起寫一首歌，但後來覺得有點趕只好作罷，不過未來還是會一起創作，聊到只有表演沒有走秀是否會覺得可惜，瘦子忍不住笑出來說：「不會呀，唱歌不是很好嗎？我沒有想走秀。」盧廣仲也「澄清」自己絕對沒有走秀魂。

▲《2021臺北時裝週》現場眾星雲集。（圖／記者黃克翔攝）

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