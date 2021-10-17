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代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

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▲▼香奈兒「2款經典包」祭出限購令。（圖／翻攝香奈兒官網、IG）

▲香奈兒傳出對2款經典包包祭出「限購令」。（圖／翻攝IG@chanelofficial）

記者張毓容／台北報導　

香奈兒的包包未來可能會越來越難搶了！精品品牌香奈兒（CHANEL）近日針對「Classic Flap Bag」和「Coco Handel」2大人氣經典包款宣布了新的銷售規定，今後每位顧客每年限定購買1個，且連同其他小型皮件商品也將有購買數量限制，這個消息不僅讓不少小香迷們難過，未來想透過代購入手可能都難了。

▲▼香奈兒「2款經典包」祭出限購令。（圖／翻攝香奈兒官網、IG）

▲▼香奈兒「2款經典包」祭出限購令。（圖／翻攝香奈兒官網、IG）

▲Classic Flap Bag」與「Coco Handle」是香奈兒的經典熱賣包款。（圖／翻攝品牌官網）

經典大型口蓋包「Classic Flap Bag」與手把口蓋包「Coco Handle」是香奈兒長年熱賣的人氣包款，也是最受歡迎的代購包款之二。根據《韓國日報》和潮流網站Hypebeast報導，香奈兒在南韓宣布最新銷售規定，自今年10月起，這2種包款每位消費者「每年只能各買1個」，像是錢包等其他小皮件也有限制數量，每人每年不得購買2件以上相同產品。

▲▼ 香奈兒「2款經典包」祭出限購令。（圖／路透社）

▲香奈兒店外時常可見排隊盛況。（圖／路透社）

在此波「限購令」出現前，其實香奈兒從2020年5月起至今，已3度針對旗下人氣商品調漲售價，但消費者對其熱情依舊不減，仍時常可見消費者為求購入而連夜排隊的盛況。另一方面，這種「排隊搶買潮」也讓不少怕麻煩的消費者，寧願多花點金錢轉而詢問代購業者。

本來就有精品品牌透過限制購買規定，維持其稀缺性和對消費者的吸引力，這次香奈兒祭出「限購令」的原因雖沒特別說明，但不少人認為除了維持其商品稀少、珍貴的「形象」，也是為了打擊代購囤貨、轉手販售的行為。

除了香奈兒，近期愛馬仕（Hermes）也宣布每位顧客一年最多只能購買2個相同設計的包包；日本勞力士也限制，每人一年內只能購買12款熱門精鋼錶款中的1只，且5年內不得再次購買相同款式。

目前還不確定香奈兒此次的限購令是否只限於韓國執行，未來若推行至全球香奈兒門市，勢必將會為代購產業帶來極大衝擊，不僅消費者希望透過國外代購的價差，減少實際購買費用的「小確幸」可能消失，光是想買到熱門包款可能都難上加難。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 包包, 包款, Classic Flap Bag, Coco Handel, 口蓋包, 限購

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