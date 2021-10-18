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5種「美肌養生超級食物」快記好！　美白、抗老還防金魚腦

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▲▼5種美肌養生超級食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲吃對食物也能幫助養出好肌膚。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

食物對人的重要性，不僅與身體健康有關，甚至能影響肌膚狀態，想要擁有好肌膚，除了從認真防曬、保養下手，吃對食物也是一大要點！像是以下5種對肌膚及身體都很有益的超級食物，不僅能幫助延緩老化、美白，還可提高免疫力、保護心血管、大腦等，能從裡到外幫助維持年輕好狀態，讓你越吃越美。

1.亞麻籽&奇亞籽

亞麻籽和奇亞籽都含有對肌膚和身體非常有益的Omega-3，這類不飽和脂肪酸很有利於抗氧化、抗發炎，能幫助對抗身體發症，且亞麻籽和奇亞籽分別富含豐富維生素B、膳食纖維、葉酸等微量元素，還很低碳，對於減肥人群也有幫助。

▲▼5種美肌養生超級食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

2.莓果類水果

像是藍莓、蔓越莓、草莓、樹莓等莓果類水果，相較於其他水果來說，糖分較少，且含有豐富抗氧劑，像是花青素、維生素A、C、E等，營養非常豐富，不僅是有名的超級食物，對於延緩老化、嫩白肌膚也有所幫助，更是所謂的「聰明食物」，對大腦的記憶力非常有益。

▲▼5種美肌養生超級食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

3.綠茶

綠茶富含茶多酚和EGCG兒茶素，是強大的抗氧化劑，可減少自由基、幫助細胞修復，延緩衰老，且可減少紫外線對肌膚的損傷，所以對美白來說也很有益。另外，綠茶也含有不少礦物質，在很多研究報告裡證實，可幫助有效減脂。

4.可可粉

可可粉的抗氧化能力非常強，可說是「抗氧化之王」，其富含的多酚濃度很高，還含有兒茶素、白藜蘆醇等高抗氧化成分，又富含類黃酮，能抗發炎，對大腦、心血管都很有益，有助於延緩衰老，也能幫助提升肌膚抵抗紫外線的能力，對於美化肌膚也有益。

▲▼5種美肌養生超級食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

5.青花菜

青花菜也就是俗稱的綠花椰菜，其營養成分非常豐富全面，不僅維生素C含量高，也富含β-胡蘿蔔素、硒、鉀等礦物質，也是含有類黃酮最多的食物之一，對肌膚和身體健康都很好，還有助於降低膽固醇、提高免疫力，是不少女星愛用的瘦身美容食物。還有研究發現其有助預防心血管疾病，也被「美國癌症研究所」（American Institute for Cancer Research）列為最佳抗癌食物清單中。

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關鍵字：

保養, 護膚, 超級食物, 飲食, 抗老, 延緩老化, 美肌, 養生

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