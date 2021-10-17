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吃太鹹隔天腫一圈？營養師曝「消水腫食物」，幫助排水利尿

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▲▼營養師曝消水腫食物。（圖／Unsplash）

▲前一天吃太鹹，隔天很容易有水腫困擾。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

很多人前一晚吃口味較重的食物，隔天起床臉腫到不行，營養師高敏敏分享，這代表你可能水腫了，可能因為重口味、重鹹、加工食品吃太多，使得鈉攝取過量，導致細胞的滲透壓平衡失常，進而使水分滯留體內形成水腫。

要如何消除因為吃太鹹造成的水腫呢？營養師高敏敏分享，第一步應該要將體內多餘的水分和鈉排出，可以攝取幫助利尿和高鉀食物，做到「留鉀排鈉」，或是吃大餐時搭配這些食物或飲品，就有機會預防水腫（視個人體質而定）。

營養師提醒，以下5種利尿飲品、5種極高鉀蔬菜、5種高鉀水果，能幫助避免水腫虛胖。

▲▼營養師曝消水腫食物。（圖／Unsplash）

飲品類

#咖啡：其中的咖啡因能幫助加速人體水分代謝、促進腸道蠕動。

#綠茶：綠茶中也含有咖啡因 利尿消水腫之外 其中的兒茶素也能刺激新陳代謝。

#黑豆水：黑豆中含有豐富的鉀 可以幫助排鈉。

#玉米鬚水：玉米剝下來的玉米鬚不要丟掉 可以拿來煮成玉米鬚水。內含豐富的鉀離子排掉身體過多的鈉，能幫助利尿、消水腫。

#紅豆水：以無糖紅豆水為主，若是自己煮，記得不要將豆子煮破，避免過多澱粉釋出。

▲▼營養師曝消水腫食物。（圖／Unsplash）

蔬菜類

#菠菜：菠菜除了鉀之外，也含有鐵質。

#金針菇：金針菇高鉀、低鈉，建議平時就可以適時補充。

#白莧菜：豐富的礦物質幫助促進代謝。

#苜蓿芽：鉀豐富之外，也富含維生素。

#地瓜葉：幫助利尿消腫之外，也能保持腸道正常運轉。

▲▼營養師曝消水腫食物。（圖／Unsplash）

水果類

#奇異果：除了鉀之外，也富含維生素C及奇異果酵素，能幫助消化。

#香蕉：高鉀之外，還含有豐富的膳食纖維和果膠，能幫助腸胃蠕動順暢。

#哈密瓜：可以排除身體多餘水分。

#聖女番茄：排出多餘的鈉，減少水分滯留，另外也含有豐富維生素C，一次建議15-20顆即可。

#草莓：改善水腫之外 也能調節血壓，一次8-10顆即可，如果是高血糖或易結石體質更要節制。

▲▼營養師點名消水腫食物。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

除了以上消水腫飲品和蔬菜外，飲食方面也要避免攝取高鈉食物，像是加工食品、油炸重鹹、泡麵/乾拌麵、罐頭、沾醬料食物。

營養師提醒、以上「留鉀排鈉」方式雖幫助消水腫，但腎臟病患者和需要限鉀者不適用，以免造成腎臟負擔，另外除了留意飲食外，建議也可搭配運動30分鐘，幫助體內多餘水分排出。
 

關鍵字：

消水腫, 食物, 營養師高敏敏

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