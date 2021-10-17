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IWC集合玩具夢想　飛行錶加玩具車套組好誘人

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▲▼IWC 。（圖／公關照）

▲IWC x Hot Wheels™風火輪Racing Works收藏套裝，限量50組。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國錶）慶祝重返古德伍德賽車賽事，與全球銷量第一的玩具汽車授權製造商Hot Wheels風火輪聯手，推出限量50套的收藏套裝，內含飛行員計時腕錶「IWC萬國錶 x Hot Wheels™風火輪Racing Works」特別版和Hot Wheels風火輪Mercedes-Benz 300 SL「Racing Works Edition」，包裝盒採用金屬工具箱設計，可謂是玩具夢想大集合。

▲▼IWC 。（圖／公關照）

▲IWC萬國錶 x Hot Wheels™風火輪特別版腕錶，錶背數字68致敬IWC創立年分1868與Hot Wheels風火輪的創立年份1968。

鈦金屬打造的IWC萬國錶 x Hot Wheels™風火輪Racing Works特別版飛行員計時腕錶，錶殼呈現精緻處理並經過噴砂的深灰啞光色調，面盤點綴賽車方格旗圖案，9時位置的錶殼側面鐫刻耀眼的Hot Wheels風火輪火焰標誌，搭配銀色及黑色一體式織物錶帶，與IWC車隊的Mercedes-Benz 300 SL配色相呼應，錶背裝飾數字68，正是向IWC創立年分1868與Hot Wheels風火輪誕生年分1968年致敬。限量套組的第一套將由拍賣行邦瀚斯（Bonhams）線上拍賣，所得款項將全數捐贈予Two Bit Circus基金會，鼓勵兒童發明家。

▲▼IWC 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Chrono計時腕錶44 毫米，280,000元。（圖／沛納海提供）

IWC與賽車有深刻連結，沛納海（Panerai）則與海洋有深厚淵源，特別是與義大利海軍關係緊密，1943年為義大利皇家海軍文職官研發一款Mare Nostrum專用計時腕錶，當代版Luminor Chrono計時腕錶44 毫米配備黑色啞光三明治面盤，外緣印有Base 1000航速刻度標，配備白色阿拉伯數字及小時時標使用Super-Luminova™夜光塗料，另有白色面盤款可供選擇。

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關鍵字：

IWC, 萬國錶, Panerai

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