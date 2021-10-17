雷達、Zenith獨一無二粉紅錶獻愛　義賣助乳癌防治

▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空The Pink Dial Project特別版腕錶。（圖／雷達表提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

10月是國際乳癌防治月，雷達表（Rado）與Zenith不約而同推出獨一無二的

粉紅錶款為乳癌防治募款。雷達表響應《Revolution》、《Time+Tide》和《The Rake》等雜誌創辦人Eric Ku發起「The Pink Dial Project」粉紅面盤慈善計畫，打造粉紅內圈的庫克船長高科技陶瓷鏤空自動腕錶特別版，所得將全數捐給乳癌慈善機構。

▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空The Pink Dial Project特別版腕錶，底部有REVOLUTION及UNIQUE PIECE特殊刻印。

雷達表庫克船長高科技陶瓷鏤空「The Pink Dial Project」特別版，採用一體成型的霧面電漿高科技陶瓷，顯露機芯的鏤空面盤配上粉紅內圈顯得剛柔並濟，錶背則有雜誌《Revolution》與UNIQUE PIECE特殊刻印，彰顯此唯一錶款的特殊性。

▲Zenith為慈善組織Pink Ribbon Switzerland瑞士粉紅絲帶提供一款供拍賣的DEFY Midnight腕錶，為乳癌防治募款。（圖／Zenith提供）



Zenith再度與慈善組織Pink Ribbon Switzerland瑞士粉紅絲帶組織聯手，將在10月30日於蘇黎世著名的多爾德大酒店（Dolder Grand Hotel）舉辦一年一度的音樂盛宴和慈善拍賣會，拍賣限量1只的DEFY Midnight粉紅腕錶，粉紅面盤彩漸層色設計，與錶圈漸層色排列的44顆粉紅藍寶石相呼應，配備一條飾有粉紅色皮革的白色橡膠錶帶、一條絲絨效果黑色橡膠錶帶供替換，拍賣所得款項將投入乳癌防治。

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