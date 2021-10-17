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「錶王」綠色大軍突襲　自動回位計時秒年曆腕錶首推鋼款更親民

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▲▼ PP,AP 。（圖／公關照）

▲PP編號5905/1A-001自動回位計時秒年曆腕錶，首度推出鋼製綠面款式，1,725,000元。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

綠色腕錶當紅，「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）是重要推手之一，從Twenty~4女錶、火紅的Nautilus金鷹系列、運動風的Aquanaut系列，今年都推出綠面款式，最新消息是複雜功能錶也加入流行行列，為編號5905自動回位計時秒年曆腕錶、編號5930世界時區錶首度設計綠色款式，與正裝或休閒裝扮都能完美搭配。

▲▼ PP,AP 。（圖／公關照）

▲PP編號5905/1A-001自動回位計時秒年曆腕錶與休閒丹寧裝扮很合襯。

PP 3款新錶中，配上橄欖綠色面盤的編號5905/1A-001自動回位計時秒年曆腕錶最受矚目，因為是第一只鋼製錶款，定價1,725,000元，更吸引年輕收藏家；而品牌經典之一的世界時區錶，推出鉑金材質5930P-001，有趣的是不僅中央由人手綴以環形交錯飾紋呈現綠色，周邊的城市名也以綠色標示。鍾愛古典味的錶迷，目光則被5204R-011雙秒追針萬年曆腕錶新款吸引，其玫瑰金錶殼搭深灰色錶面和錶帶顯得優雅沉穩。

▲▼ PP,AP 。（圖／公關照）

▲PP編號編號5930P-001鉑金腕錶也以綠色面盤亮相，具世界時間和自動回位計時秒功能，2,932,000元。

▲▼ PP,AP 。（圖／公關照）

▲PP玫瑰金錶殼搭配深灰色面盤的5204R-011雙秒追針萬年曆腕錶，9,039,000元。

AP（Audemars Piguet，愛彼錶）皇家橡樹系列今年也推出綠色大軍，打造煙燻綠色太陽紋裝飾面盤的鉑金材質「JUMBO」超薄腕錶、18K黃金錶殼搭配綠色「Grande Tapisserie」大型格紋面盤的計時碼錶、以及三款玫瑰金或鈦金屬錶殼的綠面飛行陀飛輪自動上鍊腕錶，讓收藏家有更豐富的選擇。

▲▼ PP,AP 。（圖／公關照）

▲AP今年出動皇家橡樹綠色大軍，包括自動上鍊計時碼錶、飛行陀飛輪自動上鍊腕錶與「JUMBO」超薄腕錶都以新色亮相。（圖／AP提供，以下同）

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關鍵字：

錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, AP, Audemars Piguet, 愛彼錶

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