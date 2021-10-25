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孫芸芸、許路兒狂曬同雙黑靴放火！Tiffany「玫瑰長靴」助攻逆天長腿辣暈

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

帶貨力超狂的孫芸芸，只要在IG曬出新品，就能瞬間引發話題，近期她陸續穿出多款美靴，迎接秋冬季節，而百搭又能修飾腿型的「黑靴」，幾乎快要佔滿她的IG版面了！繼前陣子替大家盤點奶茶色系靴款，這次《ET FASHION》又要來放火，特搜出各大品牌近季推出的絕美及膝黑靴，包括Tiffany、Jisoo等女明星們都不停搶曬擺拍，還不快一起跟著入手。

►孫芸芸PK宋慧喬，搶曬奶茶色美靴！加碼CHANEL「兩穿」菱格紋靴開箱

BOTTEGA VENETA

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲孫芸芸（上起）與許路兒「撞鞋」也要搶穿BOTTEGA VENETA LUG系列及膝黑長靴。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun、＠lurehsu）

去年秋冬掀起風潮的BV中性短靴，今年以及膝長度再次攻陷女星們的心，更讓孫芸芸與許路兒「撞鞋」也要搶穿，靴款保留了側邊收緊的設計，任何腿型都能「保證」腿部比例，7公分的鞋跟達到修飾的效果，低調極簡的外型照樣能為造型帶來點睛之筆，不論是像孫芸芸以優雅高領洋裝混搭，或是許路兒一身俐落長版襯衫穿出率性氛圍，輕鬆遊走在各種風格中。

CHANEL

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲CHANEL雙C Logo長靴，成功拉長孫芸芸比例。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun）

孫芸芸再次展現超強時尚力，雖然是簡單到不行的穿搭，她都可以適時運用單品，令整體造型瞬間吸睛指數破表，除了腰間上小巧的CHANEL（香奈兒）金球鍊包，腳上的雙C Logo長靴功不可沒，成功拉長身高視覺比例，將性感的細肩穿搭，搭配得恰到好處。

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲Irene Kim腳踩CHANEL在2021秋冬推出的最新菱格紋高筒靴耍辣。（圖 / 翻攝IG@ireneisgood）

彷彿羽絨外套般柔軟的菱格紋高筒靴，一推出就立馬成為話題，除了汲取經典小黑外套的口袋細節，可拆式的「兩穿」設計，毫無疑問是靴款的吸睛亮點，兩穿的二合一設計，彷彿一次入手兩雙鞋，拉鍊拉開，長靴搖身一變成率性皮革短靴，讓女孩們輕鬆遊走在各種風格，同時橫跨季節，隨時都能穿。

VALENTINO

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲VALENTINO玫瑰雕花長靴，令Tiffany一雙美腿更加吸睛。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial）

就算Tiffany擁有公認的「最佳美腿比例」，還是需要一雙厲害的美靴加持，近日她在社群曬出的VALENTINO玫瑰雕花長靴，令她原先就無可挑惕的大長腿更加吸睛，5公分的鞋底悄悄拉長身高，靴外的立體玫瑰雕花則以不規則的方式點綴，為長靴增添不少亮點，同時還能讓中性靴款散發撫媚韻味。

DIOR

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲黑靴盤點 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲Jisoo領先全球搶曬DIOR還未上市的2022春夏系列黑長靴。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial）

韓女團BLACKPINK在全球的影響力有目共睹，Jisoo領先全球搶曬DIOR還未上市的2022春夏系列黑長靴，瞬間引起熱議，不同於前面介紹的黑靴，這款DiorIron籐格紋絎縫小牛皮長靴以縮口設計，凸顯腿部曲線，在視覺上彷彿從腿部延伸，成功拉長Jisoo比例，同時注入綁帶增添細節，在散發優雅氣質同時又不失個性。

►「小白T」太好搭！歐陽娜娜、Jisoo搶穿　Tiffany「下半身失蹤」曬腿辣翻
 

關鍵字：

黑靴, 盤點, 許路兒, 孫芸芸, Tiffany, Jisoo, Irene Kim, DIOR, VALENTINO, CHANEL, BOTTEGA VENETA

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