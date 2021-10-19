新光三越信義新天地10／21週慶登場　1100品牌全促銷「絕對最好買」

▲新光三越信義新天地週年慶10／21開跑，破千個品牌全部促銷優惠，加上五倍券加碼，絕對買到滿意。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

10月中起百貨週年慶重點絕對在信義區！全台最大百貨群新光三越信義新天地週年慶，10／21起正式登場啦，除滿千送百與五倍券回饋之外，近1100個品牌全部促銷，囊括最殺價格跟美妝特惠組，保證讓一家大小買到超療癒，還有高達346個新櫃跟日本商品展能嚐鮮，最潮最划算只要走一趟「全部都能拿」！

新光三越信義新天地4館週年慶10／21登場，11／3前化妝品單筆滿2,000元送200元；單館累計5,000元送500元；名品／大家電／法雅客／[i]Store消費單筆滿1萬元送500元、會員首七日獨享單筆消費滿1萬元送1,000元，首四日五倍券推單筆消費5,000元最高回饋8,500元！第一重持實體或數位券單筆消費滿3,000元送2,000元抵用金，可於skm online、超市與服飾類別抵用；第二重則推實體券單筆滿5,000送500、數位券滿5,000送1,000電子抵用金。

而信義新天地最強大的就是「品牌力」，有近1100個品牌在館內，完全不怕不夠買，包括最完整美妝，還有家庭用品與兒童體驗館，品牌規模都是全台之冠，今年還新增「Z世代主場」潮品全搜羅，網路名店LOVFEE、MARJORIE等10大首發店都在這，比起去年週慶還多上364個全新品牌可逛，連療癒系「小春秋足體按摩」、「好男人理容院」也加入，下班後舒壓很可以！採購亮點報你知！

▲週年慶除了比去年多364個全新品牌外，還有新區「Z世代主場」登場。

美妝買一送五、微奢保養萬元就入手

多達150個美妝品牌的信義新天地，週慶2個重點絕對要抓住，第一是熱門品牌保養爆品「買一送五」，如「蘭蔻超極光精露搶購組」買一送一還不夠，再加5小罐共250ml，特價3,150元直打54折，使用五倍券滿額還加贈50ml極光水；第二則是頂級保養萬元買得到，像「LA MER經典潤澤乳霜臻藏組」特價63折，用五倍券再加贈1,000元禮券及商品，並搭配全館回饋，等同5折入手，限量100組不買對不起自己啊！

▲LANCOME 超極光晶露搶購組，特價3,150元，價值5,833元。

▲LA MER 經典潤澤乳霜臻藏組，特價12,600元，價值19,729元，還回饋新光三越千元禮券。

▲雅詩蘭黛 超能量冰導眼部無敵組，特價5,625元，價值 9,656元。

懶人家電黃金三機57折，錯過太可惜

今年家電最熱門莫過於最好用的「黃金三機」洗碗機、乾衣機、掃拖機，信義新天地推出「Amica波蘭進口洗碗機」，特價39,000元，直逼57折；ASKO也推合購優惠，洗衣機特價66,000元＋烘衣機特價72,000元，最高可省2.5萬元；iRobot S9+掃地機器人特價59,500元，也等同75折優惠，持券再享品牌滿萬送500。

▲Amica波蘭進口八種洗程可洗單層多功能全嵌式洗碗機(ZIV-629ET)，特價39,000元，原價68,000元。

▲iRobot S9+掃地機器人，特價75折優惠，持券再享品牌滿萬送500元活動。

全台最大高爾夫專區登場，登山潮鞋全都有

疫情穩定，逐漸解封讓戶外運動如高爾夫、登山活動大熱，A9開幕「全台最大高爾夫專區」，老虎伍茲御用品牌TaylorMade旗艦店、與頂級高球品牌HONMA都登場，還推出信義區唯一的試打室，MERRELL、MAMMUT登山鞋均推特價，最潮球鞋包括PUMA 老爹運動鞋、NIKE的Air Zoom-Type鞋款、Adidas×ATMOS、VANS×Wayvee等全部買得到，還有折扣再等就沒有啦！

▲（左）A9開幕全台最大高爾夫專區，J.LINDEBERG也進駐；（右）TaylorMade 防風外套，特價7,182元，原價7,980元。

▲MERRELL 男女款中筒防水登山健行鞋，特價3,852元，原價4,280元。

▲NIKE X SPACE JAM RENEW ELEVATE ll 聯名籃球鞋，推薦價2,500元。

按摩椅現省萬元不囉唆，買電視送電視

在家舒壓這件事變得愈來愈重要，上半年銷售成長破10%的按摩椅變熱門夯品，週年慶當然不能錯過，信義新天地直接推按摩椅省萬元，指定商品還加贈3,000至5,000元禮券回饋，讓你買得笑呵呵，包括OSIM 4手天王現省4萬6、tokuyo 極享玩美椅現省2萬元。另祭出五倍券梭哈方案，購買指定電視與家庭劇院組合購，再送價值22,900元的LG 4K智慧聯網電視。

▲Tokuyo 極享玩美椅按摩椅，特價129,800元，原價149,800元。

▲OSIM-4手天王特價146,800元，原價188,800元。

▲家電推買電視＋家庭劇院組合送電視，（最上圖）SONY 85吋 4K智慧顯示器 XRM-85X95J 推薦價199,900元，（中）英國QUAD 奢華家庭劇院組，特價229,000元，原價246,180元，送2萬元LG 4K AI語音物聯網電視 43UP7750PSB（最下圖）

同場加映：週年慶好好玩

週年慶去新光三越信義新天地，不但有特價買到爽，還有多項活動可參加，包括10/21同步開跑的「日本商品展」，內有SUGAR BUTTER TREE首次來台、京都銘店、日本熱銷長崎蛋糕、108抹茶、PRESS BUTTER SAND名店讓你吃滿滿，每日限定商品買一送一、超划算箱購大禮包也超夠看，其他包括10/29起連續三天演出11場國際級演出的「新光三越國際鼓舞節」、台灣獨家《麥卡倫傳奇之初光影藝廊》沈浸式光影體驗展等，絕對讓你買吃玩都超滿足。

二波週慶也請來體操王子李智凱帥帥登場，百萬粉絲貼圖王人氣王爽爽貓也在卡友禮登場！單筆消費500元起就能兌換，可別從過台北信義新天地「口罩吊繩」超卡哇伊啊！

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