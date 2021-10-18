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凱特王子妃塞進10年前禮服不費力　希臘女神裝美翻

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▲▼威廉王子與凱特 。（圖／路透社）

▲英國威廉王子（左）穿綠色天鵝絨裝，與穿Alexander McQueen禮服的凱特連袂出席Earthshot頒獎典禮。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與自然學者大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough）為表彰努力解決全球環境緊迫問題的人們，共同創立的「Earthshot Prize」，昨舉辦第一屆頒獎典禮，威廉王子身穿綠色天鵝絨西裝，牽著穿Alexander McQueen禮服的妻子凱特連袂走上「綠地毯」，凱特10年前曾穿過此件禮服出席英國影藝學院活動，不斷舊衣新穿正是她為地球盡心力的方法之一。

▲▼威廉王子與凱特 。（圖／路透社）

▲凱特（右）穿10年前曾穿過的Alexander McQueen禮服，行進間相當飄逸。（圖／路透社）

凱特王子妃所穿的銀白色Alexander McQueen禮服，配有金色腰帶顯出腰身，她與威廉王子牽手進場時，行走之間裙裝飄逸，頗有希臘女神味道。2011年她嫁入王室後的首次北美之行，她曾穿同件禮服現身在洛杉磯舉辦的英國演藝學院活動，生了3個孩子後依然能駕馭浪漫禮服。

昨威廉王子頒獎給致力保護熱帶雨林的哥斯大黎加政府、義大利米蘭的惜食中心等5個單位，表揚他們為地球環境所做的傑出貢獻，每組皆可獲得約3840萬元的獎金。近來英國王室積極關注氣候變遷與環保議題，威廉王子直言各國富豪應該專注於修復地球，而不是發展太空旅行。

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關鍵字：

威廉王子, 凱特, 王子妃

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