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《新世紀福音戰士》聯名搶先看　明日香抱枕超欠買、初號機衛衣保證不撞衫

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編輯／Beverly

喜歡Vintage風格的你，新世紀福音戰士也是你的童年回憶嗎？動畫史上經典巨作「EVAGELION新世紀福音戰士」限定商品強勢登場！不用找代購就能輕易購入，想蒐藏「新世紀福音戰士」經典商品，或是將自己的童年回憶帶回家的朋友，千萬不要錯過這次難得的機會唷。

首站台北！新世紀福音戰士「快閃」限定

由日本官方直接授權的新世紀福音戰士「快閃店」，將以巡迴的方式和大家在台灣見面啦！今年3月上映的《福音戰士新劇場版：終》，帶來了一系列新世紀福音戰士精品，如：劇場版壓克力立牌、紀念明信片、機體壓克力立牌及模型、造型馬克杯、「朗基努斯之槍」鑰匙圈等，還有天才美少女「明日香」的造型抱枕，是不是讓你很心動呢～

除了劇場版紀念商品外，還有與品牌聯名推出的：刺繡連帽衣、外出背包、玻璃擦拭布、限定紀念拼圖、動畫原畫畫冊及全紀錄全集圖像等等。除了各式正版周邊，更推出台灣獨家活動「決戰！第三新台北市！」的超限定系列，首站於10月21日起在「信義新天地A11」和大家見面，蒐藏控的你記得要留下時間去快閃店挖寶喔。

▲「新世紀福音戰士」聯名商品。（圖／翻攝自FANFANS網站）

▲「新世紀福音戰士」聯名商品。（圖／翻攝自FANFANS網站）

▲「新世紀福音戰士」聯名商品。（圖／翻攝自FANFANS網站）

▲「新世紀福音戰士」聯名商品多到買不完。（圖／翻攝自FANFANS）

©SAINT Mxxxxxx x《新世紀福音戰士》，Vintage迷秋冬必收衛衣！

除了日本官方授權的新世紀福音戰士快閃店外，由READYMADE主理人細川雄太與藝術家Cali Thornhill DeWitt聯合創立的街頭品牌「©SAINT Mxxxxxx」，也與《新世紀福音戰士》聯名了。

本次聯名，打造一件以©SAINT Mxxxxxx標誌性「古著加工工藝」為主的粗礦衛衣，正面印有暴走初號機的頭部圖像，兩隻袖子皆以朗基努斯之槍作點綴，背面附有日文《新世紀福音戰士》電視版最終集的標題字樣；整件衛衣外觀以©SAINT Mxxxxxx經典的「磨損、破舊細節」來呈現。

為紀念本次聯名合作，©SAINT Mxxxxxx在IG發佈了主角碇真嗣穿著這件衛衣的插畫，插畫背景選在藝術家Cali Thornhill DeWitt的常駐基地－洛杉磯。©SAINT Mxxxxxx x《新世紀福音戰士》聯名衛衣將於10月23日在©SAINT Mxxxxxx 店鋪與RADIO EVA Online Store發售，Vintage控千萬不要錯過唷！

▲潮流教父NIGO全新聯名KAWS開賣　Supreme x Tiffany珍珠項鍊跟著曝光

▲朴敘俊騎個腳踏車也這麼帥！「鞋頭」不穿球鞋改穿「這雙靴子」

關鍵字：

新世紀福音戰士, , 台北快閃店, Vintage, 衛衣, 限定商品, FANFANS

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