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LV小花鑽石耳釘不到10萬可入手　搭個性耳骨夾絕配

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▲▼ LV,CHANEL 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴LV Star Blossom玫瑰金鑲鑽耳骨夾與耳環，戴單邊很搶眼。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）1896年誕生的Monogram星形花卉圖案，不斷啟發品牌創作，2018年亮相的Star Blossom珠寶系列即是向此經典圖騰致敬之作，近日再推適合日常搭配的新款，當中包括可單戴或成對佩戴的花朵造型耳骨夾，配上同系列10萬元便能入手的小花耳釘，相當時髦。

▲▼ LV,CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ LV,CHANEL 。（圖／公關照）

▲LV Star Blossom玫瑰金鑲鑽耳骨夾（左）309,000元，Star Blossom白K金鑲鑽耳釘98,500元。

不對稱耳環與個性耳骨夾近年來深受歡迎，LV Star Blossom系列新款玫瑰金鑲鑽耳骨夾以Monogram四瓣花為主角，向外延伸出馬眼形小花瓣、小葉片，在耳骨處延展吸睛；香奈兒（CHANEL）彗星主題的Comète Perlée耳扣則從耳骨延伸至耳垂，美鑽與珍珠點綴為個性設計更添優雅。

▲▼ LV,CHANEL 。（圖／公關照）▲▼ LV,CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒Comète Perlée耳扣鑲嵌養珠與鑽石，316,000元。（圖／香奈兒提供）

除了耳扣、耳釘裝飾性強，日常戴著LV Star Blossom系列手鍊、項鍊或戒指也極具辨識度，特別是單朵花設計的鑽戒，可以一次疊戴兩個，創造花朵錦簇的視覺效果。

▲▼ LV,CHANEL 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴LV Star Blossom白金鑲鑽手鍊143,000元，並疊戴2個花卉造型鑽戒，單個戒指166,000元。

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, CHANEL, 香奈兒

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