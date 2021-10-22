迪麗熱巴也愛「皮卡丘」電眼盤　攻心必備女神同款唇膏，一抹氣質爆表

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寶可夢迷注意，皮卡丘回來啦！由女星迪麗熱巴代言的中國美妝品牌COLORKEY與寶可夢聯名了。本次聯名推出一系列秋日元氣彩妝，開賣消息一出就讓小紅書的粉絲們敲碗期待；除了COLORKEY的寶可夢系列彩妝外，防曬絕對是妝容不可缺少的必備單品，日本銷售No.1的防曬天王安耐曬也推出了寶可夢限定版，想要打造和迪麗熱巴一樣完美無瑕的亮麗妝容，這篇清單通通要收下。

COLORKEY寶可夢聯名 電眼皮卡皮卡！元氣彩妝「必收」清單

秋日元氣彩妝追求自然舒適、空靈感視覺效果，本次聯名推出多款系列商品，從唇釉、眼影盤、粉底液到眉筆及粉餅。其中以「皮卡丘寶貝球9色眼影盤」討論度最高，一盤含有5種質地並有3款色號能夠挑選，除了粉質滑順、好暈染及延展度佳之外，還印有皮卡丘、愛心和寶貝球的壓紋，細節精緻可愛，讓妳輕易畫出迪麗熱巴的電眼妝容，從日常妝到約會妝都好用。

▲COLORKEY皮卡丘聯名眼影。（圖／翻攝自小紅書@COLORKEY 珂拉琪）

秋冬必備的空氣唇釉，耀眼鏡光質地打造水嫩嘟嘟唇，讓人好想親一口！熱門色號#R702是秋冬必備的紅棕色，擦起來氣勢滿滿又顯白；帶有冰透感紅荔色的#R734是小紅書推薦新色，除了鏡光質地，秋冬最適合的輕霧絲絨質地當然也不能錯過啦。時下最流行的焦糖紅棕色#R608除了顯白、提氣色外，更是各種膚色和年齡都能駕馭的完美色號；新推出的御姐攻心必備款#P200是帶棕的赤茶色調，擦上後氣質爆表，任誰都受不了。

▲（上）小紅書激推新色#734冰透紅荔，COLORKEY皮卡丘聯名唇釉。（圖／翻攝自小紅書@colorkey柯拉琪、微博）

還有萌到不行的觸電禮盒和閃充禮盒，可以一次收藏人氣的寶可夢角色與全部熱門色號的唇釉，買下去絕對最划算，COLORKEY x POKÈMON聯名彩妝已於官網開放預購，不管是迪麗熱巴粉絲還是喜愛寶可夢的都別錯過。

▲禮盒組更可愛，小火龍、伊布等角色都現身。（圖／翻攝自小紅書@colorkey柯拉琪）



安耐曬「金鑽高效防曬露 A 3X皮卡丘限定版」台灣也能購入



防曬界人氣天王安耐曬最受歡迎的「金鑽高效防曬露 A 3X版」找上寶可夢聯名啦！防曬一年四季都不可少，尤其秋冬是皮膚美白的最佳時機，做好防曬就比別人先白一步。主打抗光修護配方，以綠茶萃取複合物、黃花萃取複合精華防止光傷害，加上超防水又耐汗、耐磨擦力的防護，質地輕盈不黏膩，還添加50%美肌保養成分，難怪能蟬聯日本防曬20年的銷售冠軍！

這次推出的寶可夢超萌包裝，正面印有皮卡丘的萌臉，拆開包裝後，背面的尾巴圖案也帶有特別的小巧思！寶可夢迷應該都知道，皮卡丘的性別設定是以尾巴來做區分，雄性是閃電形狀、雌性則是愛心形狀，而包裝的尾巴圖案設計就分成閃電尾和心電尾兩種，並且要拆開包裝後才知道自己拿到的是哪一款。這樣的設計是不是太可愛了呢。

▲安耐曬皮卡丘限定版。（圖／翻攝自資生堂集團美妝網）

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