fb ig video ETtoday search mobile

迪麗熱巴也愛「皮卡丘」電眼盤　攻心必備女神同款唇膏，一抹氣質爆表

>

編輯／Beverly

寶可夢迷注意，皮卡丘回來啦！由女星迪麗熱巴代言的中國美妝品牌COLORKEY與寶可夢聯名了。本次聯名推出一系列秋日元氣彩妝，開賣消息一出就讓小紅書的粉絲們敲碗期待；除了COLORKEY的寶可夢系列彩妝外，防曬絕對是妝容不可缺少的必備單品，日本銷售No.1的防曬天王安耐曬也推出了寶可夢限定版，想要打造和迪麗熱巴一樣完美無瑕的亮麗妝容，這篇清單通通要收下。

COLORKEY寶可夢聯名　電眼皮卡皮卡！元氣彩妝「必收」清單

秋日元氣彩妝追求自然舒適、空靈感視覺效果，本次聯名推出多款系列商品，從唇釉、眼影盤、粉底液到眉筆及粉餅。其中以「皮卡丘寶貝球9色眼影盤」討論度最高，一盤含有5種質地並有3款色號能夠挑選，除了粉質滑順、好暈染及延展度佳之外，還印有皮卡丘、愛心和寶貝球的壓紋，細節精緻可愛，讓妳輕易畫出迪麗熱巴的電眼妝容，從日常妝到約會妝都好用。

▲COLORKEY皮卡丘聯名，安耐曬皮卡丘限定版。（圖／翻攝自小紅書@colorkey柯拉琪，資生堂集團美妝網）

▲COLORKEY皮卡丘聯名眼影。（圖／翻攝自小紅書@COLORKEY 珂拉琪）

秋冬必備的空氣唇釉，耀眼鏡光質地打造水嫩嘟嘟唇，讓人好想親一口！熱門色號#R702是秋冬必備的紅棕色，擦起來氣勢滿滿又顯白；帶有冰透感紅荔色的#R734是小紅書推薦新色，除了鏡光質地，秋冬最適合的輕霧絲絨質地當然也不能錯過啦。時下最流行的焦糖紅棕色#R608除了顯白、提氣色外，更是各種膚色和年齡都能駕馭的完美色號；新推出的御姐攻心必備款#P200是帶棕的赤茶色調，擦上後氣質爆表，任誰都受不了。

▲COLORKEY皮卡丘聯名，安耐曬皮卡丘限定版。（圖／翻攝自小紅書@colorkey柯拉琪，資生堂集團美妝網）

▲唇膏 。（圖／翻攝自小紅書）

▲（上）小紅書激推新色#734冰透紅荔，COLORKEY皮卡丘聯名唇釉。（圖／翻攝自小紅書@colorkey柯拉琪、微博）

還有萌到不行的觸電禮盒和閃充禮盒，可以一次收藏人氣的寶可夢角色與全部熱門色號的唇釉，買下去絕對最划算，COLORKEY x POKÈMON聯名彩妝已於官網開放預購，不管是迪麗熱巴粉絲還是喜愛寶可夢的都別錯過。

▲COLORKEY皮卡丘聯名，安耐曬皮卡丘限定版。（圖／翻攝自小紅書@colorkey柯拉琪，資生堂集團美妝網）

▲禮盒組更可愛，小火龍、伊布等角色都現身。（圖／翻攝自小紅書@colorkey柯拉琪）

安耐曬「金鑽高效防曬露 A 3X皮卡丘限定版」台灣也能購入

防曬界人氣天王安耐曬最受歡迎的「金鑽高效防曬露 A 3X版」找上寶可夢聯名啦！防曬一年四季都不可少，尤其秋冬是皮膚美白的最佳時機，做好防曬就比別人先白一步。主打抗光修護配方，以綠茶萃取複合物、黃花萃取複合精華防止光傷害，加上超防水又耐汗、耐磨擦力的防護，質地輕盈不黏膩，還添加50%美肌保養成分，難怪能蟬聯日本防曬20年的銷售冠軍！

這次推出的寶可夢超萌包裝，正面印有皮卡丘的萌臉，拆開包裝後，背面的尾巴圖案也帶有特別的小巧思！寶可夢迷應該都知道，皮卡丘的性別設定是以尾巴來做區分，雄性是閃電形狀、雌性則是愛心形狀，而包裝的尾巴圖案設計就分成閃電尾和心電尾兩種，並且要拆開包裝後才知道自己拿到的是哪一款。這樣的設計是不是太可愛了呢。

▲COLORKEY皮卡丘聯名，安耐曬皮卡丘限定版。（圖／翻攝自小紅書@colorkey柯拉琪，資生堂集團美妝網）

▲安耐曬皮卡丘限定版。（圖／翻攝自資生堂集團美妝網）

▶「寶可夢主題樂園」2022進駐日本環球！限量「結晶的小火龍」火爆登場

▶迪麗熱巴根本「人間美人魚」！低胸禮服洩火辣S曲

關鍵字：

寶可夢, 迪麗熱巴, COLORKEY, 柯拉琪, 安耐曬, 皮卡丘

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

對朋友最大方慷慨的3大星座！Top 1喜歡幫助人，不還錢也很少計較

對朋友最大方慷慨的3大星座！Top 1喜歡幫助人，不還錢也很少計較

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

寒舍艾美探索廚房吃到飽1288元　限量版龍蝦＋海膽魚子醬太誘人

寒舍艾美探索廚房吃到飽1288元　限量版龍蝦＋海膽魚子醬太誘人

從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！　握拳有高度魅力超神準 IKEA秋冬新品「最值得買TOP7」　只要249元起達人都在搶 「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕 美妝五倍券優惠太狂！雅詩蘭黛限時一日　買塑眼精華送小棕眼霜 把女友寵上天的3大星座男！Top 1根本浪漫達人，驚喜不間斷 裘莉女兒穿她7年前「舊禮服」好閃　網：有故事、跟小布同框過 林依晨9個動人金句：關於愛情，不是他是誰，而是在他面前我是誰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面