檸檬水是美白減重神物？營養師曝「3陷阱」，小心變胖還傷身

▲檸檬水其實沒你想的那麼神。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星宋慧喬曾分享喝檸檬水能美白瘦身，使得一堆人趨之若鶩，營養師高敏敏提醒大家，喝錯檸檬水不只變胖還傷身，以下陷阱請留意！

#陷阱1 喝檸檬原汁太酸，加糖熱量超標

高敏敏分享，有些人受不了檸檬的酸味，習慣加入糖或蜂蜜一起飲用，她提醒雖然檸檬原汁100克僅30大卡，熱量很低，但若加一匙糖，會再暴增60大卡，如果擔心酸味，建議加白開水沖淡即可。

#陷阱2 易刺激胃酸分泌

早起一杯檸檬水並不是人人能喝，空腹喝檸檬水，容易刺激胃黏膜和胃酸分泌，尤其是敏感者，長期飲用容易傷胃，要特別留意自己的腸胃狀況。

#陷阱3 維他命C含量其實沒特別高

很多人都以為檸檬擁有高維他命C含量，高敏敏指出，其實一顆檸檬搾汁，維生素C僅20.6mg，比一顆芭樂的385.7mg還低！如果是單純想補充維他命C的人，建議吃芭樂跟新鮮蔬果也是好選擇。

檸檬汁除了能做成檸檬水，營養師也建議可以這樣用更健康美味。

1.檸檬切片放水中，提高飲水量

建議不愛喝白開水的人，可以在水中加入檸檬片，或滴幾滴檸檬汁提味，來增加喝水量及喝水的樂趣。

2.檸檬汁入菜促進鐵質吸收

檸檬含有維他命C，能夠促進鐵質的吸收。

3.做小杯檸檬醋飲，清爽開胃

建議喜歡檸檬風味的人 可以自製檸檬醋，飯前飯後偶爾來一小杯醋飲，除了幫助開胃、解膩。

4.檸檬皮放冰箱，清新除臭

用完的檸檬皮不要丟，可以切成小塊放在冰箱角落，讓冰箱保持好味道。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）