Oris青銅飛行錶帥氣登場　錶帶源自飛機安全帶

▲Oris Big Crown ProPilot 大日期青銅腕錶，59,000元。（圖／Oris提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Oris青銅錶過往只出現在潛水錶系列，近日飛行系列也迎來青銅材質新款Big Crown ProPilot大日期錶，暖色調的青銅錶殼配備刻紋上圈和大錶冠，與黑色面盤上的金色時標相呼應，指針的螢光採用白色Super LumiNova®，而錶帶為靈感來自飛機安全帶扣的耐磨綠色Ventile®錶帶配專利的「Lift」青銅折疊錶扣，讓飛行錶更出色。

▲Oris Divers Sixty-Five皮錶帶款（左）56,000元，鍊帶款60,000元。



熱門的Oris潛水錶也加入時尚元素，Divers Sixty-Five復刻潛水錶新作採灰色漸層面盤配對比色時標與指針，在水下等低光源處，會散發出綠松石色，兼具綠色流行與實用功能性，共有黑色皮革錶帶與不鏽鋼鍊帶兩款。

▲雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶80,400元。（圖／雷達表提供）

雷達表（Rado）也結合青銅材質與綠色兩項發燒元素，打造叢林綠色的Captain Cook庫克船長系列青銅腕錶，特別的是雷達的青銅錶都電鍍3微米厚度的23K金鍍層，不僅展現香檳色澤，也能延緩氧化時間，期望錶款交到錶主才開始慢慢變化出不同層次的色澤。

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