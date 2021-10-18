「少女時代」Tiffany露上癮　Zara外套不穿好亮香肩

▲Tiffany出遊不把Zara針織衫乖乖穿好露出香肩，身旁的綠色Bottega Veneta編織小包很搶眼。（圖／翻攝tiffanyyoungofficial）

記者陳雅韻／台北報導

32歲的南韓女團「少女時代」成員Tiffany於2017年離開開東家SM娛樂後單飛，以藝名Tiffany Young繼續在演藝圈耕耘，不時在IG與粉絲分享工作與生活穿搭照。她對於自己的鎖骨與肩膀線條格外有自信，即便邁入微涼秋季，依然不把外套乖乖穿好，故意拉下外套一邊露香肩吸睛。

▲Zara迪士尼米老鼠加長版針織衫，1,990元。（圖／翻攝Zara官網）

昨Tiffany po出遊照，她穿白色細肩帶搭Zara約1,990元的迪士尼米老鼠加長版針織衫與米色長褲，示範既可保暖又可涼快的秋季多層次穿搭，不過為拍美照，她刻意拉下Zara針織衫的一邊露肩；日前她穿蕾絲透視裝，也讓衣服的一邊落下亮出肩膀線條，小露性感。

▲Tiffany穿蕾絲透視衫，也刻意將一邊拉下露肩。（圖／翻攝tiffanyyoungofficial）

除了心機穿衣術，Tiffany也為大地色系的Zara造型配上Bottega Veneta要價59,000元的亮綠色Mini Jodie編織包，柔軟小羊皮製的小包配上結飾設計，顯得可愛俏皮，成為她出遊的亮眼配件。

▲Bottega Veneta綠色Mini Jodie包，59,000元。（圖／翻攝Bottega Veneta官網）

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