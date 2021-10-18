fb ig video ETtoday search mobile

「少女時代」Tiffany露上癮　Zara外套不穿好亮香肩

>

▲▼Tiffany 。（圖／翻攝tiffanyyoungofficial）

▲Tiffany出遊不把Zara針織衫乖乖穿好露出香肩，身旁的綠色Bottega Veneta編織小包很搶眼。（圖／翻攝tiffanyyoungofficial）

記者陳雅韻／台北報導

32歲的南韓女團「少女時代」成員Tiffany於2017年離開開東家SM娛樂後單飛，以藝名Tiffany Young繼續在演藝圈耕耘，不時在IG與粉絲分享工作與生活穿搭照。她對於自己的鎖骨與肩膀線條格外有自信，即便邁入微涼秋季，依然不把外套乖乖穿好，故意拉下外套一邊露香肩吸睛。

▲▼ Zara 。（圖／公關照）

▲Zara迪士尼米老鼠加長版針織衫，1,990元。（圖／翻攝Zara官網）

昨Tiffany po出遊照，她穿白色細肩帶搭Zara約1,990元的迪士尼米老鼠加長版針織衫與米色長褲，示範既可保暖又可涼快的秋季多層次穿搭，不過為拍美照，她刻意拉下Zara針織衫的一邊露肩；日前她穿蕾絲透視裝，也讓衣服的一邊落下亮出肩膀線條，小露性感。

▲▼Tiffany 。（圖／翻攝tiffanyyoungofficial）

▲Tiffany穿蕾絲透視衫，也刻意將一邊拉下露肩。（圖／翻攝tiffanyyoungofficial）

除了心機穿衣術，Tiffany也為大地色系的Zara造型配上Bottega Veneta要價59,000元的亮綠色Mini Jodie編織包，柔軟小羊皮製的小包配上結飾設計，顯得可愛俏皮，成為她出遊的亮眼配件。

▲▼Tiffany 。（圖／翻攝tiffanyyoungofficial）

▲Bottega Veneta綠色Mini Jodie包，59,000元。（圖／翻攝Bottega Veneta官網）

►Jennie透視裝露bra　巴黎鐵塔前秀一手高明性感

►孫芸芸曬星星珠寶失焦　網友歪樓問帥氣靴品牌

關鍵字：

少女時代, Tiffany, Zara, Bottega Veneta

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

Oris青銅飛行錶帥氣登場　錶帶源自飛機安全帶

Oris青銅飛行錶帥氣登場　錶帶源自飛機安全帶

LV小花鑽石耳釘不到10萬可入手　搭個性耳骨夾絕配

LV小花鑽石耳釘不到10萬可入手　搭個性耳骨夾絕配

凱特王子妃塞進10年前禮服不費力　希臘女神裝美翻

凱特王子妃塞進10年前禮服不費力　希臘女神裝美翻

郭書瑤一個側身滑出事業線　火辣又可愛被讚爆 雷達、Zenith獨一無二粉紅錶獻愛　義賣助乳癌防治 IWC集合玩具夢想　飛行錶加玩具車套組好誘人 教育部長蔣偉寧：打工度假不要只為賺錢 「錶王」唯一錶款、常玉近億元起標名畫現蹤　誘藏家「出門逛逛」 「錶王」PP旅行時計撩起出國期待　玫瑰金男女兩地時間錶登場 亮・珠寶／香奈兒30克拉帝王拓帕石太罕見　華麗詮釋N°5香水

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面