中了2個快放生！男人「5個不愛妳表現」，不主動不拒絕超渣

▲女生交往千萬別一頭栽進去。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

很多女生陷入愛情就容易變得患得患失，對方的一舉一動都會牽動情緒，總在「他到底愛還是不愛我」的迴圈中打轉，《小紅書》兩性博主分享，以下5種情況只要出現2種以上，建議女生馬上走人，因為他是真的不愛妳，別再浪費時間了！

#不主動不拒絕

你的對象平時不主動約你，但你主動約他，他也不拒絕，感受不到什麼熱情，感覺就像是在填補的他的時間，若有這種情況，很可能他的對象不只你一個，很有可能把你當成備胎。

#久久回一次消息

很多男生總喜歡說「他在忙」，使得另一半苦苦守候不敢打擾，就連要他回個訊息也要等個半天，要知道真的喜歡你的人，會特別在意你的感受，再忙也會和你預告，同時也會抽空回個短消息。如果他一直在忙，就請你選擇相信他，以後別再打擾他的生活。

#忽冷忽熱

每當你想要進一步確認關係，他總是答非所問，對你的態度更是忽冷忽熱，消失個幾天又再回來和你聯絡，這種人很清楚就是不在意你，請你快快閃人，早點止血。

#聊天內容都是以他為中心

每次和你聊天都把你當成宣洩桶，內容全都繞著他轉，希望妳各種安慰鼓勵，但只要聊到你的事情，他就興趣缺缺。

#不付諸任何行動

喜歡你都只是嘴上說說，你感受不到任何實際行動，頂多笑笑對你說加油，看起來懶得付出，就可看得出不想和你有任何後續發展。

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