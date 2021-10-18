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《海岸村》申敏兒披白紗美翻！　身上這顆「雕花小包」Q到被問爆

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記者王則絲／台北報導

近期火熱療癒系韓劇《海岸村恰恰恰》迎來第16集大結局，劇中飾演女主角惠珍的申敏兒，也終於和男主角金宣虎舉行了浪漫的漁村婚禮，絕美的白紗造型立刻引起討論，加上身上的雕花鏤空小包也Q得好吸睛，搜尋度激升，幸福的畫面滿溢粉紅泡泡，讓劇迷們都直呼：「太甜了！」

▲申敏兒婚紗。（圖／翻攝自iG）

▲《海岸村恰恰恰》迎來大結局，舉行了浪漫的漁村婚禮。（圖／翻攝自TVN）

近日在《魷魚遊戲》的一片熱潮當中，《海岸村恰恰恰》成功突破重圍，成為現下討論度最高的韓劇，由申敏兒與金宣虎組成的這對「酒窩CP」，總是讓大家看得內心小鹿亂撞，甘願被閃瞎雙眼，而在最後一集終於是迎來了婚禮劇情，兩個人帥、美出新高度，造型也引發話題。

▲申敏兒婚紗。（圖／翻攝自iG）

▲申敏兒婚紗。（圖／翻攝自iG）

▲申敏兒穿著Bride And You的白紗，並背上可愛的ALAÏA小包。（圖／翻攝自TVN、官網）

戲裡戲外衣Q都超高的申敏兒，於劇中披上了韓國婚紗品牌Bride And You的白紗，簡約的細肩帶長裙造型，外罩上短袖透紗，不刻意展露性感，而是像小漁村一樣平淡卻美麗，不過她身上的小包意外吸睛！斜背在申敏兒肩上的這顆純白雕花小包，其實是來自ALAÏA的手袋，讓整體顯得俏皮許多，再加上珍珠飾品的點綴，作為點睛之筆。

▲申敏兒婚紗。（圖／翻攝自iG）

▲金宣虎穿著VALENTINO復古灰色細格紋西裝。（圖／翻攝自TVN）

金宣虎因出演《海岸村恰恰恰》後，攀上演藝生涯新高峰，誕生了眾多「金太太」，在拍婚紗橋段中金宣虎成為襯托申敏兒美貌的最佳綠葉，身穿VALENTINO的復古灰色細格紋西裝，簡單、隆重，輕輕鬆鬆再度電翻粉絲，成為劇中最帥的造型之一。

▲申敏兒婚紗。（圖／翻攝自iG）

▲兩人的鞋款也成為討論話題，左為Roger Vivier方鑽高跟鞋、右為Ermenegildo Zegna的白休閒鞋。（圖／翻攝自TVN）

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關鍵字：

海岸村, 海岸村恰恰恰, 申敏兒, 金宣虎, 婚紗, 白紗, ALAÏA, alaia

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