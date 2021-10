萬寶龍黑色潮包特殊Logo含深意　從皮革到搭扣製作都環保

▲萬寶龍Blue Spirit系列後背包,34,500元。(圖/萬寶龍提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

精品品牌日益重視永續發展議題,不僅投注金錢做公益,也從自家商品設計開始做起。萬寶龍(Montblanc)全新Blue Spirit系列包款與配件,以黑色尼龍搭配零生態影響的永續皮革,此皮革材質在生產過程中降低耗水量、化學品用量與汙染物負荷,並減少二氧化碳排放,包款的細部裝飾則採用百分百可回收精鋼打造,部分塑膠鎖扣則由再生塑膠製成,而背帶則為再生聚酯材質,由裡而外都講究。

▲萬寶龍Blue Spirit系列迷你信封包,13,000元。

為彰顯Blue Spirit系列的特殊意義,萬寶龍於包身飾以萬寶龍原版品牌名稱搭配藍色圖案的皮革標示,內部則縫製有「Those who dare, those who will, those who care make the difference」(獻給有勇氣、有決心帶來改變的人)字樣的皮革標籤,獻給一起重視環保議題的消費者。此系列共有背包、托特包、可斜背的信封包、腰包、旅行袋、盥洗包及行李箱款式。

▲萬寶龍Blue Spirit系列腰包,20,400元。

Prada也是推行永續發展的尖兵,透過收集海洋塑膠廢料、漁網和紡織纖維廢料,經由淨化後再製,最後加工成紗線,催生出可無限循環再造的尼龍面料,不僅旗下Re-Edition系列包款使用100%可持續的再生尼龍製造,此環保材質也擴展至成衣系列、鞋款,徹底實踐循環再造、化舊為新的理念。

▲Prada Re-Edition 2000尼龍及Saffiano皮革迷你手袋,27,500元。(圖/翻攝Prada官網)

