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細嚼慢嚥就能減重　營養師：2重點做到才有效

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▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

▲懶得運動，用細嚼慢嚥也能幫助瘦身。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

秋冬正式食慾大增的時機，火鍋、燒烤全部想吃進肚子暖起來，想控制體重、停止發胖，以免夏天鏟肉太痛苦，營養師表示，其實吃飯細嚼慢嚥就能達到減重效果，不過因為每個人對細嚼慢嚥的概念不同，針對大腦對於飢餓感的反應與唾液分泌，細嚼慢嚥有2點要做到位才有效。

用餐至少30分鐘
30分鐘指的是你開始進食一直到吃完的時間，可別把走路時間跟等菜時間給算進去，許多人其實不知道自己進食其實很快，超過半數以上的人可以在10至15分鐘內解決午餐，人會感覺到飽，不是因為胃塞滿，而是大腦反應出飽的感覺，一般而言，大腦從餓覺得飽，至少需要20分鐘，若吃得太快，不知不覺就會吸收過多熱量。

▲▼晚餐,美食,吃,用餐,食材,沙拉,食物,飲食,餐點。（圖／翻攝自pixabay）

▲慢慢用餐，至少超過30分鐘，讓大腦有機會意識自己已經飽了。

每一口要咬20下
食物在口腔裡咀嚼，可以跟口水作用形成唾液澱粉酶，不但幫助消化，更可以減少腸胃的負擔，每一口徹底咬碎、咀嚼食物，可以讓胃減少脹痛與消化不良，食物中的維生素，也能透過細碎的狀態更容易被腸胃吸收。

▲▼晚餐,美食,吃,用餐,食材,沙拉,食物,飲食,餐點。（圖／翻攝自pixabay）

▲每一口細細咀嚼，不但能好好品嚐食材，還能幫助消化。

此外，營養師還表示，細嚼慢嚥另一個額外好處，就是能養顏美容，吃飯咀嚼時的動作，能刺激耳下腺，促進人唾液中的腮腺激素分泌，而腮腺激素正是一種抗老賀爾蒙，可幫助皮膚細胞分裂增殖，達到維持皮膚彈性的效果。

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 細嚼慢嚥

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