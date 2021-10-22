韓國IG高人氣男女演員TOP 10！李敏鎬、IU第一名　私服範本全公開　

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除了作品收視率之外，社群軟體的追蹤人數也一直是明星的一項人氣證明！許多韓星會透過IG與粉絲進行互動，粉絲則會從IG得知偶像的日常生活及私服穿搭，2021年即將接近尾聲，韓國演員的IG追蹤人數也出現了不小變動，近日以《魷魚遊戲》爆紅的鄭浩妍截至今日已衝破2196萬的粉絲，想知道韓妞們都在流行什麼，就從以下韓國IG高人氣男女演員TOP 5來下手。

韓國IG高人氣男演員TOP 5

TOP1 李敏鎬 2644萬

每一部電視劇都能轟動韓流界的李敏鎬，是IG高人氣男演員的榜首。從《花樣男子—流星花園》、《繼承者們》到目前最新的《The King：永遠的君主》，歷經十多年，每一部戲劇作品都是韓劇的經典代表；目前李敏鎬也正式進軍海外市場，參與美國Apple TV+劇集《柏青哥》的演出，喜歡敏鎬歐巴的你，是不是也非常期待啊！

李敏鎬私服多以寬鬆帽T、衛衣搭配長版風衣或西裝外套，休閒中又帶著一點小正式，最能代表敏鎬歐巴的就是2021年最新的時尚關鍵字「Athflow 」風格。

TOP2 李鍾碩 2065萬

亞軍得主就是首爾時尚節目「Seoul Collection」史上最年輕的時裝男模李鍾碩！曾被稱為「模特Muse」的他以出眾的外表加上高超的演技，一樣累積了許多代表作，如：《皮諾丘》、《W－兩個世界》、《當你沉睡時》，2022年即將上檔的新劇《Big Mouth》同樣受到關注。

襯衫控注意！小心不要看鍾碩歐巴看到流鼻血，李鐘碩的IG滿滿都是他穿著襯衫的照片，筆挺的身材和乾淨的臉龐，果然非常適合穿著合身的西裝和襯衫，看得讓人心花怒放，想談個大人系的戀愛。

TOP3 朴敘俊 1985萬

近期人氣最高的國內外知名演員朴敘俊來了，每一部作品都會造成一股風潮的朴敘俊，代表作有《三流之路》、《金秘書為何那樣》以及2020年韓國Netflix上線收看率第一名的《梨泰院Class》；近期還受邀前往美國，拍攝漫威系列電影《驚奇隊長2》，有希望成為韓國籍的超級英雄「阿瑪迪斯趙」！

被大眾公認擁有多雙超難搶聯名球鞋的「鞋王」朴敘俊，喜歡穿著簡單的素色或是簡約圖案的T-Shirt，再搭配鞋子、包包、飾品等配件，穿出時尚潮流氛圍感。看著朴敘俊的簡約穿搭，你是否也覺得穿搭其實很容易呢？

TOP4 池昌旭 1792萬

亮麗外表加上鮮活演技，以及搞笑不計形象的親民個性，池昌旭抱走第四名的寶座。2013年憑藉《奇皇后》獲得韓國MBC演技大賞，代表作還有《THE K2》、《便利店新星》以及2020最新的《愛在大都會》；在音樂劇的表現也相當出色，難怪人氣會一直居高不下呢！

隨性的上衣，搭配低調卻不無聊的迷彩皮衣外套，緊身顯腿長的仿舊牛仔褲，如此不拘小節的瀟灑穿搭，配上一台檔車，可說是池昌旭的經典標誌！但很可惜，這樣率性的風格，不是人人都能駕馭的。

TOP5 南柱赫 1631萬

入選人氣TOP5的最後一位男星，是2015年以《Who Are You－學校2015》得到新人賞的南柱赫。同樣以《舉重妖精金福珠》、《耀眼》、《Start-Up》獲得超高人氣；2022年及將上檔的新戲《二十五，二十一》，同樣受到粉絲的高度關注！

誰說一定要穿素色才時尚？復古格紋、動物紋、變形蟲圖案甚至碎花元素，都是現在時裝潮流界常用在衣服裡面的重要元素。一起跟著南柱赫穿出高級不俗氣的「花」時尚吧！但小心不要穿錯風格，否則容易走樣唷。

韓國IG高人氣女演員TOP 5

TOP1 IU李知恩 2309萬

說到韓國國民女神，想必大家應該都會直接想到IU吧！沒錯，IU就是韓國IG高人氣TOP 5的第一名。以歌手身份出道的IU，在影視圈也發展得相當順利，演出代表作如：《月之戀人－步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納飯店》，現在在歌壇及影視圈都持續發展呢！

IU的穿搭風格多元、可鹽可甜，私底下的她還是個氣質歐妮，明亮色系的西裝連身裙，沒有深色系西裝沉重的感覺，俏皮又帶有氣質，搭配同色系髮飾，彷彿就是「張滿月社長」本人降臨。

TOP2 鄭浩妍 2175萬

韓國超人氣女演員的亞軍得主，就是近期以《魷魚遊戲》爆紅的鄭浩妍啦！本職為「國際超模」的鄭浩妍，擁有超具魅力的厭世臉及令人羨慕的纖瘦身材，在加上精湛的演技，第一次演出戲劇作品《魷魚遊戲》就爆紅，IG追蹤數甚至狂漲300多倍！

由於鄭浩妍實在太纖瘦了，很難將衣服穿出和她一樣的超模感，因此選擇一套稍為好駕馭的私服。深色的寬鬆連衣裙搭配對比色系的背心；配件選與衣服色系相同，使視覺上不會感覺太雜亂，多層次搭配給人一種簡約卻不隨便的感覺！

TOP3 李聖經 1304萬

人氣選手的第三名，是每部影視作品都有收視及話題保證的李聖經。代表作有《DOCTORS》、《舉重妖精金福珠》、《想停止的瞬間》、《浪漫醫生金師傅2》，除了演技有品質保證外，2015年還曾出演過《蒙面歌王》，好歌喉讓人驚艷並獲得肯定，是全能偶像的代表。

全黑的穿搭，既危險卻又時尚！穿得好就是時尚女王，但穿不好會顯得很沒朝氣。李聖經配戴的「亮眼飾品」就完美詮釋這套全黑的穿搭，雖然穿著稍微正式的西裝外套，但內搭為短版背心，因此淡化了整體嚴肅的效果，小露腰間更顯得性感俏皮。

TOP4 宋慧喬 1212萬

第四名則是作品豐富，出道超過25年依然在韓流界歷久不衰的宋慧喬，演出過經典電視劇《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》以及轟動一時的《太陽的後裔》，甚至以流利中文出演電影《太平輪》；在經歷婚變後，近期終於又復出拍戲了！與張基龍合作的新劇《現在分手中》將於11月與大家見面囉～

約會想不到要穿什麼的時候，拿出衣櫃裡一定有的連身裙準沒錯！和女神宋慧喬一樣可以很霸氣，也可以一秒變得溫柔可人的連身裙，只要加上不同的配件單品，馬上能將裙子的風格改變，想要成為和宋慧喬一樣的氣質歐妮，連身裙絕對是妳的必備戰袍。

TOP5 朴信惠 1205萬

以精緻童顏為代表的朴信惠則是第五名，同樣是收視及話題保證的女神，除了擁有超高人氣，也因為與多位男演員合作演出而成為「男神收割機」代表人物之一！演出作品有《繼承者們》、《皮諾丘》、《Doctors》、《阿爾罕布拉宮的回憶》；2021年於Netflix播出的《薛西弗斯的神話》更因為題材新穎，再造滿滿話題！

擁有甜美娃娃臉的朴信惠，連身褲可以說是她最好搭配的時尚單品，素色T-Shirt可將連身褲穿出慵懶的休閒風格；若是在腰間搭配腰帶及較為正式的內襯上衣，馬上從休閒風變成霸氣女神。





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