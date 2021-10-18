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「暮光女」穿「破爛帆布鞋」被讚爆！粉絲狂呼：帥炸、我不洗鞋子了

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記者王則絲／台北報導

「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）近日宣傳電影《Spencer史賓賽》（原譯：《黛妃》）行程中，穿著一身裸色的西裝套裝亮相，她不改一貫的瀟灑帥氣，不只身上服裝來自平價品牌，腳上的一雙Converse All Star高筒帆布鞋甚至已經破到從旁邊裂開，隨性的搭配反而迎來一面倒的讚賞：「帥炸」、「破到開口笑的Converse被她穿到時尚破表」、「我不洗鞋子了！」

▲克莉絲汀史都華 。（圖／翻攝自IG）

▲克莉絲汀史都華宣傳活動上的中性穿搭，腳下破舊的帆布鞋意外成為焦點。（圖／翻攝自IG）

身為香奈兒品牌大使，克莉絲汀史都華早先才現身助陣香奈兒大秀，或是在先前的Met Gala典禮上，她也盡職穿著香奈兒服裝亮相，不過相比演繹精品高級服裝，粉絲們更愛她穿上私下最愛的中性風格。

克莉絲汀史都華是出了名的「討厭穿高跟鞋」的女星，在紅毯上直接脫下高跟鞋的畫面廣為流傳，此舉讓她圈了不少粉絲。近日克莉絲汀史都華出席電影宣傳活動，便回歸了她的帥氣裝扮，選穿快時尚品牌MANGO的裸色西裝套裝現身，內搭Bodysuit，可帥可辣。

▲克莉絲汀史都華 。（圖／翻攝自IG）

▲克莉絲汀史都華 。（圖／翻攝自IG）

▲Converse All Star帆布鞋。（圖／翻攝自IG、converse）

不過最搶眼的是她腳下竟是踩了一雙Converse All Star就完成了她的穿搭，好萊塢女星穿人人都有的帆布鞋不稀奇，但是她的帆布鞋不僅髒，還破到從旁邊裂開了，直率、不做作的態度讓網友們備感親民：「可惡！我的Converse髒了幹嘛還認真洗」、「Converse絕對不能洗才叫時尚」、「帥慘了我還不買爆！」、「這身比小香適合她。」

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關鍵字：

Kristen Stewart, 克莉絲汀史都華, 暮光女, 黛妃

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