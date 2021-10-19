氣溫下探就是要泡溫泉啊！超殺價290元泡到美人湯　CP值好高

文／C編

受到東北季風影響，天氣氣溫下降，讓人好想去泡湯，「Her森森」推出一系列「泡湯券」，從苗栗、北投、台中、烏來、三峽都有厲害的湯屋，北中地區都有得選，好適合現在的天氣，買了就可以立刻去放鬆享受。

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苗栗【日出溫泉渡假飯店】露天風呂泡湯雙人券（平假日通用），原價900元、特價380元

位於在苗62線盡頭，可以縱情在山野之間的泡湯享受，攝氏42度的碳酸氫鹽泉，結合自然山林清新溪流，讓來自都市的旅人們可以徹底放鬆身心，享受大自然的洗禮，精緻的房型讓泡湯也可以享受飯店的服務，非常適合全家大小一同前往。

北投【水都溫泉會館】露天大眾湯單人泡湯券（平假日通用），原價480元、特價290元

座落於地熱谷旁的北投水都溫泉會館，擁有優質硫磺泉，特殊泉質富含多種微量元素，享受泡湯時，礦物也同時保養著每一寸肌膚，享受最極致的美體感受。館內結合多種風格的時尚客房泡湯，也提供適合親子或家庭同樂的露天風呂大泡湯，一人或多人都可以放鬆享受。

台中【日光溫泉會館】平日雙人湯屋泡湯券，原價1580元、特價1115元

位於台中近郊的日光溫泉會館，外觀採內斂典雅的黑觀音石，烘托出沉靜感，空間線條簡潔舒適，攝氏40度的湯泉，釋放鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子，不但可以幫助放鬆身心，更可以讓肌膚更有光彩，是美人湯無誤。

烏來【山之川溫泉會館】單人大眾裸湯＋單人下午茶點（平假日通用），原價1000元、特價345元

座落於南勢溪堰堤旁，依山畔水而建，湖光山色盡收眼底，景色美不勝收，光是極美的湖光山色，就超級療癒，有大眾裸湯跟個人湯屋，這次販售的是單人大眾裸湯券，價格親民，還可以享受下午茶點，CP值超高。

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三峽【大板根森林溫泉酒店】平日觀景風呂泡湯＋森林遊園單人券，原價850元、特價580元

三峽的大板根森林溫泉酒店，因有全台灣僅存低海拔原生亞熱帶雨林、大型板根樹木，以及蔓生百年以上的巨藤，還有高聳入雲的林海等而著名，稱得上是一座「亞熱帶雨林植物寶窟」，可以散步享受森林浴、泡美人湯，享受遠離城市喧囂的旅程。