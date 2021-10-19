fb ig video ETtoday search mobile

氣溫下探就是要泡溫泉啊！超殺價290元泡到美人湯　CP值好高

>

文／C編

受到東北季風影響，天氣氣溫下降，讓人好想去泡湯，「Her森森」推出一系列「泡湯券」，從苗栗、北投、台中、烏來、三峽都有厲害的湯屋，北中地區都有得選，好適合現在的天氣，買了就可以立刻去放鬆享受。

▼ ▼ ▼點我搶超低價▼ ▼ ▼

▲泡湯,湯屋,溫泉,Her森森,。（圖／Her森森）

▲泡湯券最便宜下殺290元，點我搶購

苗栗【日出溫泉渡假飯店】露天風呂泡湯雙人券（平假日通用），原價900元、特價380元

位於在苗62線盡頭，可以縱情在山野之間的泡湯享受，攝氏42度的碳酸氫鹽泉，結合自然山林清新溪流，讓來自都市的旅人們可以徹底放鬆身心，享受大自然的洗禮，精緻的房型讓泡湯也可以享受飯店的服務，非常適合全家大小一同前往。

北投【水都溫泉會館】露天大眾湯單人泡湯券（平假日通用），原價480元、特價290元

座落於地熱谷旁的北投水都溫泉會館，擁有優質硫磺泉，特殊泉質富含多種微量元素，享受泡湯時，礦物也同時保養著每一寸肌膚，享受最極致的美體感受。館內結合多種風格的時尚客房泡湯，也提供適合親子或家庭同樂的露天風呂大泡湯，一人或多人都可以放鬆享受。

台中【日光溫泉會館】平日雙人湯屋泡湯券，原價1580元、特價1115元

位於台中近郊的日光溫泉會館，外觀採內斂典雅的黑觀音石，烘托出沉靜感，空間線條簡潔舒適，攝氏40度的湯泉，釋放鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子，不但可以幫助放鬆身心，更可以讓肌膚更有光彩，是美人湯無誤。

烏來【山之川溫泉會館】單人大眾裸湯＋單人下午茶點（平假日通用），原價1000元、特價345元

座落於南勢溪堰堤旁，依山畔水而建，湖光山色盡收眼底，景色美不勝收，光是極美的湖光山色，就超級療癒，有大眾裸湯跟個人湯屋，這次販售的是單人大眾裸湯券，價格親民，還可以享受下午茶點，CP值超高。

▼ ▼ ▼點我搶超低價▼ ▼ ▼

▲泡湯,湯屋,溫泉,Her森森,。（圖／Her森森）

▲泡湯券最便宜下殺290元，點我搶購

三峽【大板根森林溫泉酒店】平日觀景風呂泡湯＋森林遊園單人券，原價850元、特價580元

三峽的大板根森林溫泉酒店，因有全台灣僅存低海拔原生亞熱帶雨林、大型板根樹木，以及蔓生百年以上的巨藤，還有高聳入雲的林海等而著名，稱得上是一座「亞熱帶雨林植物寶窟」，可以散步享受森林浴、泡美人湯，享受遠離城市喧囂的旅程。

關鍵字：

泡湯, 湯屋, 溫泉, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

MIT「最美精華液」晶瑩剔透散發仙氣　為肌膚立刻補水是乾肌最愛

MIT「最美精華液」晶瑩剔透散發仙氣　為肌膚立刻補水是乾肌最愛

大國藥妝進軍台灣開官網　必買TOP 5推薦，這款護手霜別錯過

大國藥妝進軍台灣開官網　必買TOP 5推薦，這款護手霜別錯過

抹再貴保養品都沒用！加速衰老的5大原因：愛吃甜食、長期熬夜 不用信用卡、賣掉東西⋯5個儲蓄好方法　讓妳從月光族變身小富婆 「甩人不眨眼」星座TOP5！第一名超狠，不管幾年感情說分就分 劉詩詩「沖天炮」髮型美出新高度　生圖比畫報還優雅，果然氣質不得了！ 中了2個快放生！男人「5個不愛妳表現」，不主動不拒絕超渣 「暮光女」穿「破爛帆布鞋」被讚爆！粉絲狂呼：帥炸、我不洗鞋子了 很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面