説・流行／BALMAIN總監一夜毀容！隱瞞1年靠埋頭設計走出愧疚感

記者王則絲／專題報導

法國品牌BALMAIN創意總監Olivier Rousteing，日前才發表了他的十週年品牌大秀，而他也選在這時，決定公布一項驚人秘密。在整整一年前，Olivier Rousteing家中的壁爐爆炸了，他一夜毀容，對於極其講究「美」的他來說，煎熬程度是更加倍，只得靠著埋頭設計服裝逃避現實，不過一年後他終於鼓起勇氣說出實話，走出了莫名的「愧疚感」。

今年36歲的Olivier Rousteing雖然年紀輕輕，卻足以用「多舛」來形容他的人生，身為黑人孤兒，在白人家庭裡被收養長大，曾為了生計去當舞男，但是在24歲左右加入了BALMAIN並一展長才，不只是精品服裝設計師，還是經營成功的網路紅人，與眾多超模都是知心好友，其中與卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）的友情更是時尚圈的佳話，不過老天不讓他從此順遂，反而賜給了他一場大意外。

Olivier Rousteing在IG貼出了全身纏滿繃帶、臉上還帶有恐怖傷痕的照片，並坦誠：「整整一年前，我家的壁爐爆炸，第二天早上我在巴黎的聖路易斯醫院醒來。」像他這樣的時尚界頂尖人士，對於「美」的執著絕不是普通人的程度，也因此他會有種莫名的羞愧心態，「老實說，我真的不知道為什麼我會如此『愧疚』，也許是對於時尚完美的癡迷，更多的，還有我的不安全感。」、「我透過日以繼夜的工作、設計新的作品來忘記這些，然後用口罩、高領毛衣、長袖，甚至在手指上戴很多戒指，用這些方法來遮蓋傷疤。」

一年以來Olivier Rousteing已經恢復許多，雖然身上還是有許多疤痕，但他決定說出來，現在的他只有對所有醫護人員、身邊團隊滿心的感謝，他表示：「當繃帶從我身上拆下來時，我感受到了自由。」並且將「繃帶纏身」的意象運用到了全新一季的多套服裝上，以此象徵得來不易的自由。

►說・流行／GUCCI官方「二手店」上線！40年前衣櫃箱、60年前竹節包都超美

►說．流行／LVMH集團富二代不靠爸 自創「粗跟鞋」叛逆優雅爆紅