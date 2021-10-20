NATURALLY JOJO低至2折跟百貨周年慶對尬　「面罩外套」超有型

文／C編

服裝品牌NATURALLY JOJO總以黑色的酷辣風格，受到很多年輕人喜愛，最近「Her森森」更是比拚百貨週年慶，祭出NATURALLY JOJO最低下殺2折的優惠，包括多款洋裝、大學T，還有超有型的「連帽＋面罩」外套，一件多用途相當方便。

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▲NATURALLY JOJO時髦穿搭最低下殺1490元，點我購買。

▲寬鬆絨印口袋洋裝（黑），原價2980元、特價1790元。

黑色寬鬆洋裝是最好的懶人穿搭，不用煩惱怎麼搭配，一件就直接穿出門，黑色加上胸前的LOGO標誌，不用擔心看起來很像是睡衣，這天氣搭配個簡單的靴子，簡約俐落又好看。

▲紐約客街頭連帽洋裝（黑），原價2980元、特價1490元。

簡約的黑色連帽洋裝，兩側以紅、白條紋裝飾，看起來就充滿運動風格，有帽子的設計看起來更加休閒可愛，不管是單穿還是搭配內搭褲，都相當顯瘦，腳上再採一雙簡單的球鞋，看起來青春洋溢。

▲原創雙色拼接大學T（灰），原價2980元、特價1490元。

大學T是冬季最好配穿搭的單品，尤其是灰色的更是百搭，不管底下要搭配牛仔褲還是裙子，穿起來都很俐落又休閒，感覺要運動或是只是出席朋友的聚餐場合，都可以選擇這樣的單品來搭配，很簡單又有休閒感。

▲極簡中性防疫可拆面罩外套（2色可選／面罩可拆），原價2980元、特價1592元。

現在受到疫情的影響，除了戴口罩出門之外，很多人還會選擇有面罩的衣服，NATURALLY JOJO這款面罩可以裝上也可以拆卸下來的外套，很適合出門買東西或是要搭捷運出門的人入手，可以避免公共接觸感染。

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▲撞色印字上衣（黑），原價2680元、特價1590元。

撞色的上衣看起來簡約又中性，適合平時喜愛帥氣型穿搭的人入手，整件黑色的穿搭上面印有NATURALLY JOJO的字樣，看起來個性又有型，搭配簡約的棉褲或是牛仔褲都很俐落，絕對是秋冬必買的單品。