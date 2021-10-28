疫情打破唇膏神話！眼妝逆勢上揚　3張表看彩妝習慣重新洗牌





▲疫情的口罩日常遮住大半張臉，使得大家更重視露出的雙眼。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉、張毓容／綜合報導

從2020年新冠肺炎全球延燒以來，不只是改變了大家的生活方式，長時間佩戴口罩，也使得消費者化妝習慣改變，像是對於臉部、唇部彩妝關注度明顯下滑，眼妝產品關注度提高，尤其是今年5月台灣本土疫情爆發，升級三級警戒後，改變更為明顯，據美妝通路的銷售數據顯示，一向備受女性青睞的唇妝產品業績在疫情緊張時，下滑竟高達2成之多。

▲眼妝因疫情關係，銷售呈現上揚。（圖／記者張毓容製，以下同）

根據屈臣氏統計可以發現，疫情影響下的彩妝整體銷售，呈現可預期的趨緩，但眼妝類產品卻有明顯的成長，若以疫情爆發前後的2019～2021年銷售數字比對，眼妝類產品銷售佔整體彩妝的比例從27%成長至37%，唇妝產品銷售佔比則是微幅下滑。

而根據寶雅統計數據，自2020年疫情開始，至2021年年中本土疫情爆發，整體眼妝產品銷售業績提升1～2成以上，尤其是眼線類產品最受歡迎，而唇妝產品則是受到口罩影響，在疫情緊張時下滑2成之多。

▲疫情越嚴峻，唇彩買氣明顯下降。

同樣Tomod's的美妝保養銷售，也因疫情產生大震盪，2020年銷售業績和尚無疫情的2019年相比，業績下跌25%，2021年1月～5月疫情趨緩，買氣回升約15-20%，而至第三級警戒之後，美妝商品業績下滑3成之多。疫情前後眼妝銷售佔比微升4%，唇妝業績較有明顯下滑。

▲消費者美妝習慣隨著疫情有了新變化。

交叉比對美妝通路銷售數據可發現，2020年全球疫情剛爆發，台灣雖已開始宣導戴口罩、勤洗手等防疫觀念，但因本土疫情相對其他國家而言較為平緩，民眾生活雖稍有受到影響，但影響不大，彼時也還未有強制戴口罩的政策出現，外出觀光拍照、辦公室日常工作、餐廳內用等也都隨處可見民眾拿下口罩。

對於平時有化妝習慣的人而言，雖然戴口罩會覆蓋臉頰到下巴，但拿下口罩的時間也不少，除了更在意妝容持久、控油等效果，腮紅、唇彩依舊少不了，因此對於唇彩的需求並無顯著減少，但對眼妝產品關注已開始上升。

▲疫情使得眼妝成為主角，唇妝變得相對黯淡。（圖／品牌提供）

直到2020年12月開始，明令規定進出8大場所需佩戴口罩，又2021年5月中，台灣本土疫情爆發，全台升級3級防疫警戒，嚴格規定室內室外全都需戴上口罩，還有不少大型活動取消、餐廳取消內用、觀光或公共場所暫停開放。

社交、觀光活動大幅減少，加上口罩佩戴時間全面拉長，能拿下口罩展現全臉妝容的機會少之又少，使越來越多人開始簡化妝容，網上甚至出現不少上半臉妝容、快速眼妝等口罩妝容教學，至此口罩覆罩區域的頰彩和唇彩，幾乎無「用武之地」，消費者對於唇彩的需求大幅下降，讓銷售數量明顯下滑。

邁入10月，疫情步入趨緩加上各大百貨通路周年慶推波助瀾，各式唇彩組合、限量色號唇膏買氣漸漸回溫，若疫情持續平穩維持，即便仍須佩戴口罩，依舊擋不住民眾愛美的心，想買的仍會掏錢購買。