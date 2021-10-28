fb ig video ETtoday search mobile

疫情打破唇膏神話！眼妝逆勢上揚　3張表看彩妝習慣重新洗牌

>

▲口罩。（圖／Pexels）

▲疫情的口罩日常遮住大半張臉，使得大家更重視露出的雙眼。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉、張毓容／綜合報導

從2020年新冠肺炎全球延燒以來，不只是改變了大家的生活方式，長時間佩戴口罩，也使得消費者化妝習慣改變，像是對於臉部、唇部彩妝關注度明顯下滑，眼妝產品關注度提高，尤其是今年5月台灣本土疫情爆發，升級三級警戒後，改變更為明顯，據美妝通路的銷售數據顯示，一向備受女性青睞的唇妝產品業績在疫情緊張時，下滑竟高達2成之多。

▲▼數字美妝。（圖／記者張毓容製）

▲眼妝因疫情關係，銷售呈現上揚。（圖／記者張毓容製，以下同）

根據屈臣氏統計可以發現，疫情影響下的彩妝整體銷售，呈現可預期的趨緩，但眼妝類產品卻有明顯的成長，若以疫情爆發前後的2019～2021年銷售數字比對，眼妝類產品銷售佔整體彩妝的比例從27%成長至37%，唇妝產品銷售佔比則是微幅下滑。

而根據寶雅統計數據，自2020年疫情開始，至2021年年中本土疫情爆發，整體眼妝產品銷售業績提升1～2成以上，尤其是眼線類產品最受歡迎，而唇妝產品則是受到口罩影響，在疫情緊張時下滑2成之多。

▲▼數字美妝。（圖／記者張毓容製）

疫情越嚴峻，唇彩買氣明顯下降。

同樣Tomod's的美妝保養銷售，也因疫情產生大震盪，2020年銷售業績和尚無疫情的2019年相比，業績下跌25%，2021年1月～5月疫情趨緩，買氣回升約15-20%，而至第三級警戒之後，美妝商品業績下滑3成之多。疫情前後眼妝銷售佔比微升4%，唇妝業績較有明顯下滑。

▲▼數字美妝。（圖／記者張毓容製）

消費者美妝習慣隨著疫情有了新變化。

交叉比對美妝通路銷售數據可發現，2020年全球疫情剛爆發，台灣雖已開始宣導戴口罩、勤洗手等防疫觀念，但因本土疫情相對其他國家而言較為平緩，民眾生活雖稍有受到影響，但影響不大，彼時也還未有強制戴口罩的政策出現，外出觀光拍照、辦公室日常工作、餐廳內用等也都隨處可見民眾拿下口罩。

對於平時有化妝習慣的人而言，雖然戴口罩會覆蓋臉頰到下巴，但拿下口罩的時間也不少，除了更在意妝容持久、控油等效果，腮紅、唇彩依舊少不了，因此對於唇彩的需求並無顯著減少，但對眼妝產品關注已開始上升。

▲▼疫情使得彩妝習慣改變。（圖／品牌提供）

▲疫情使得眼妝成為主角，唇妝變得相對黯淡。（圖／品牌提供）

直到2020年12月開始，明令規定進出8大場所需佩戴口罩，又2021年5月中，台灣本土疫情爆發，全台升級3級防疫警戒，嚴格規定室內室外全都需戴上口罩，還有不少大型活動取消、餐廳取消內用、觀光或公共場所暫停開放。

社交、觀光活動大幅減少，加上口罩佩戴時間全面拉長，能拿下口罩展現全臉妝容的機會少之又少，使越來越多人開始簡化妝容，網上甚至出現不少上半臉妝容、快速眼妝等口罩妝容教學，至此口罩覆罩區域的頰彩和唇彩，幾乎無「用武之地」，消費者對於唇彩的需求大幅下降，讓銷售數量明顯下滑。

邁入10月，疫情步入趨緩加上各大百貨通路周年慶推波助瀾，各式唇彩組合、限量色號唇膏買氣漸漸回溫，若疫情持續平穩維持，即便仍須佩戴口罩，依舊擋不住民眾愛美的心，想買的仍會掏錢購買。

關鍵字：

數字新聞, 口罩, 疫情, 妝容, 消費者, 彩妝習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

從「生命靈數」知道真實性格　輸入生日就可以看出你是幾號人

5招「吃高基礎代謝」養成易瘦體質！吃對脂肪不胖反而助減肥

5招「吃高基礎代謝」養成易瘦體質！吃對脂肪不胖反而助減肥

網揭「3星座」最容易發胖！第1名最愛揪另一半大吃，幸福肥超明顯

網揭「3星座」最容易發胖！第1名最愛揪另一半大吃，幸福肥超明顯

百億富婆曬3000萬衣櫃一角　秋季愛用的百萬愛馬仕包、名鞋爆滿 營養師傳授喝湯不胖「終極4招」，湯頭越清澈熱量就越低 小CK「莫蘭迪色」聯名讓人失心瘋！鬼鬼搶先示範手袋、襪靴太美了 Jolin秀登山照網友驚呼好年輕不科學！打造童顏肌保養祕訣有兩招 美甲師曝「從喜歡的美甲顏色」看隱藏性格　裸色保守派、白色有強迫症 申敏兒風格驟變！換上戶外風潮衣霸氣噴發　超殺眼神有夠電 diptyque旋轉燭罩太美！「聖誕蠟燭」盤點，點亮節日氣氛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面