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Jennie帶貨「小狐狸棒球帽」意外親民！2600元入手女神同款

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie雖然有著「人間香奈兒」的封號，但也不盡然每天都穿著香奈兒逛大街，在最新的IG貼文裡，Jennie便難得帶貨起價位較為親民的小眾品牌，頭上的「小狐狸」刺繡棒球帽簡約又可愛，立刻掀起網友們瘋狂詢問，原來這是來自法國品牌MAISON KITSUNÉ，且只要台幣2,600元就能入手女神同款。

▲Jennie。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie帶貨「小狐狸棒球帽」，被粉絲們問爆。（圖／翻攝自IG）

對於一個收入根本花不完的全球當紅女星而言，上萬精品早已視如浮雲，她們私下所選擇的穿搭單品，不管價錢多少，才是她們真心喜歡的。像是Jennie，其實她已經不只一、兩次穿上、戴上或背上MAISON KITSUNÉ的各種單品，無論是在街上被捕捉到的，或是自己分享的，都有許多例子，足見她對品牌的喜愛程度。

▲Jennie。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie本就非常喜歡MAISON KITSUNÉ，曾多次穿上小狐狸單品露面。（圖／翻攝自IG）

這次Jennie再度穿戴上了MAISON KITSUNÉ，還一併發揮超強帶貨力，包括頭上的「All Right小狐狸」棒球帽，以及身穿的「灰頭小狐狸」夾克外套，都被粉絲們問爆了，其中這款「小狐狸棒球帽」定價80歐元，僅約台幣2,600元，相較於其他精品，這已是超好入手的女神同款！

不過Jennie當然還是相當盡責，手上疊戴的金、銀戒指，正是來自代言品牌香奈兒。

▲Jennie。（圖／翻攝自IG）

▲All Right小狐狸棒球帽、灰頭小狐狸外套。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

blackpink, Jennie, 小狐狸, 小狐狸棒球帽, MAISON KITSUNÉ, maison kitsune, 帶貨

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