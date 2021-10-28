爆款包都被「壓扁」了！瘦長型手袋火起來　FENDI、CELINE、LOEWE全有

記者王蓁蓁 / 綜合報導

隨著「小廢包」風潮佔滿了近季女孩們的穿搭版面，邁入全新季節，各大品牌比起將包包縮成迷你，反而漸漸將爆款包「壓扁」，從CELINE、BALENCIAGA、FENDI到近期剛釋出的DIOR、LOEWE 2022春夏系列，都可以看見變奏成又窄又長的「壓扁版」經典包，背上身輕鬆就能營造出更加俐落、休閒的氛圍，近期在觀望包款的女孩們，瞄準這種包型準沒錯，保證是繼迷你包、腋下包之後，再度掀起風潮的大勢夯款！

CELINE

▲TRIOMPHE帆布及小牛皮中型手袋，22.5 X 16.5 X 7.5公分，NT$ 115,000。（圖／翻攝品牌官網）

▲CELINE TRIOMPHE老花小牛皮短背帶肩背包，20 X 10 X 4公分，NT$81,000。（圖 / 品牌提供）

▲TRIOMPHE帆布TRIOMPHE飾鍊手袋，33 X 13 X 5公分，NT$ 89,000。（圖 / 翻攝品盤官網、IG@celine)

由CELINE創意總監Hedi Slimane運用CELINE 1970年代的官方標誌，打造出復古又迷人的Triomphe Canvas凱旋門方包系列，一直是品牌的熱銷包款之一，尤其是在Lisa背過之後人氣更是高漲不下，而早在2021春夏，品牌就看準其聲勢，將這顆Triomphe Canvas凱旋門方包縮成瘦長包型，就連背帶也改短，令原先優雅的凱旋門方包增添不少個性氛圍，2021秋冬系列，更是直接將包款壓到最扁，並以鍊帶代替皮革背帶，讓變得俐落的長型包展現了低奢質感。

BALENCIAGA

▲BALENCIAGA Hourglass 黑色粒面小牛皮小號手提包，NT$72,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲BALENCIAGA Hourglass鱷魚壓紋小牛皮肩背包，NT$78,900。（圖 / 翻攝品牌官網）

從2019秋季問世後就一路大火的沙漏包，以大勢IT Bag之姿站穩腳步，獨特的弧度曲線，以及上寬下窄的搶眼外型，更是完美呼應了品牌著名的巴斯克腰線（BASQUE-WAIST）外套的沙漏線條，極簡又街頭感十足的模樣，成為不少女星的日常包款，跟上這波「壓扁」風潮後，原先造型感就很強的不規則包型，變得更加前衛，隨意背上身都能瞬間成為吸睛亮點。

FENDI

▲FENDI PEEKABOO ISEEU白色皮革手袋，27Ｘ21Ｘ9.5公分，NT$ 174,000。（圖 / 翻攝IG@fendi)

▲FENDI PEEKABOO ISeeU stretch白色皮革手袋，34Ｘ12.5Ｘ10.5公分，NT$145,000。（圖 / 翻攝IG@fendi)

由設計師Silvia Venturini Fendi在2009年春夏系列推出的Peekaboo系列，一直以優雅柔美的形象深植人心，10年間不斷在每一季注入全新細節，去年推出的「ISeeU」保留了經典梯形輪廓，並採用了嶄新的「手風琴摺」設計，開袋後眼前的大容量令人瞬間驚艷，而2021秋冬，帶來全新「窄長」尺寸，綴滿金屬縫線的皮革手袋被壓扁拉長後，意外增添了不少俐落感，散發出柔中帶剛的氣息，簡單遊走在氣質與率性風格之間。

DIOR

▲DIOR BOBBY 中碼手袋，22 x 17 x 6 公分，NT$115,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲DIOR 2022春夏系列帶來全新 BOBBY EAST-WEST 手袋。（圖 / 翻攝IG@dior、品牌提供）

DIOR Bobby渾圓療癒的半月包型，一推出就立馬成為爆款，可以說是直接攻陷了女星與KOL們的社群版面，取經自迪奧先生愛犬的命名「Bobby」，令包款莫名有股可愛氛圍，這幾季DIOR不斷將經典的熱賣包型縮小成最可愛的迷你尺寸，剛曝光的2022春夏系列，終於輪到 Bobby帶來全新的變奏版本，但卻不是變小、而是直接把它壓扁成橢圓形狀，簡約輪廓更顯精緻時髦，可將皮革背帶調短，立馬就能背出率性感，呈現腋下包效果。

LEOWE

▲泫雅（上圖）、昆凌（下圖左）、張鈞甯（下圖右）等一線女星，通通都被秋冬推出的全新LEOWE Goya方包系列燒到。（圖 / 品牌提供）

▲2022春夏系列，LEOWE將Goya系列壓扁之外，運用泰迪熊毛絨材質打造，可愛又療癒。（圖 / 品牌提供）

泫雅搶先曬出的全新LEOWE Goya方包系列，一亮相就引起超高討論度，包括天王嫂昆凌、張鈞甯等一線女星也都通通被燒到，紛紛背上身穿搭擺拍美照，且秋冬才剛推出不久，2022春夏系列，便迫不及待迎來全新風貌，除了包身拉長、壓扁之外，觸感極佳的溫暖泰迪熊毛絨材質，令原先硬挺的優雅方包透出一抹可愛療癒感，搶眼的金屬鍊帶質感破表，背上身瞬間就能增添不少時尚氣場。



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