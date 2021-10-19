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趙麗穎「狂穿過季禮服」藏玄機！辣曬美背獲陸網好評：支持國產

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▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星趙麗穎高調過完34歲生日，逆齡外表一直受到粉絲矚目，先前她出席公開活動時，更以一身大陸設計師品牌Guo Pei（郭培）高訂禮服亮相，其實該套禮服並非當季，而是出自2016年秋冬系列，沒想到趙麗穎新穿更有韻味，以貼身的紅裙完美遊走纖細身材，還獲得陸網友好評：「支持國產」。

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎穿著大陸設計師品牌Guo Pei（郭培）2016年秋冬系列高訂禮服。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎工作室日前曝光一系列美照，她身穿一套紅色貼身長裙出鏡，試圖彰顯濃厚復古氣息，而衣著的緊身效果瞬間讓S曲線曝光，加上削肩設計使得傲人直角肩與鎖骨線條完美流露。趙麗穎駕馭起來不但不吃力，連纖細腰身都很搶鏡；轉至側身，趙麗穎將美背大放送，裙身運用立體刺繡印花打造異材質美感，舉手投足散發女人味。

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎過去以Guo Pei 2017 秋冬系列一套金色透視紗裙亮相備受好評。（圖／翻攝自微博）

此外，特別的是趙麗穎這次穿上大陸設計師品牌Guo Pei（郭培）高訂禮服，出自2016年秋冬系列，「舊服新穿」相當有魅力，她也不是頭一遭選擇郭培禮服參加活動。過去就曾以Guo Pei 2017 秋冬系列一套金色透視紗裙亮相，演繹出獨特仙氣，尤其是親身支持大陸禮服品牌更是聰明之舉，獲得大陸網友齊讚：「趙麗穎太美了」、「仙氣爆棚」、「國產禮服真美」。

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關鍵字：

趙麗穎, Guo Pei, 郭培

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