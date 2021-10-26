心測「選喜歡的體驗活動」　秒看出工作意義，你適合創業還是當上班族

文／職場人

工作對職場人來說意味著什麼呢？是賺錢的理由、是活著的理由、是自我目標實現的理由？對於工作的看法，會改變對工作的熱情及工作方法，透過下方心理測驗，找出你工作之於你的意義是什麼呢？

假設現在有活動可嘗試，你會選擇體驗下方哪一種？

A.寺內坐禪

B.高空彈跳

C.參觀工廠

D.搭船順流而下

選好了嗎？往下看解答吧！

▲工作之外的活動，你最想嘗試哪一種？（圖／pixabay，下同）



選A的人

若想體驗在寺廟裡坐禪，代表你是可以「安靜面對自己」的人，懂得聆聽自己的聲音，也知道自己想要從事什麼工作，相較之下比較少感到茫然，也因此選A的人通常在職場上都可以混得風生水起，也可能具有自己的一套經營工作模式，可創業擁有自己的事業。

選B的人

高空彈跳必須克服從高處跳下的恐懼，選擇此項體驗活動的人代表你熱衷於在工作中取得成功，希望自己的事業與成就都可以獲得認可，你積極地想獲得更高的地位，也願意為此付出任何努力，因此選B的人常常是以工作為導向在過生活。

選C的人

工廠是通過生產線工作製造各種東西的地方，選參觀工廠的人來說，工作對你只是一種賺錢的方式而已，你總是認為自己別無選擇，只能為自己的生活而努力，但同時你也不希望工作干擾到自己的私人生活。選C的人，工作之於你的意義即是如果可以我也不想工作，只想享受自己的愛好與生活，工作只是為了賺錢存活罷了。

選D的人

乘船順流而下是一種短暫但驚心動魄的體驗，選D的人，無論你從事何種工作，你是相對期待每天能有一份有趣而令人興奮的工作內容，如果發現目前的工作無趣，你也會毫不猶豫地尋找下一份工作，因此在職涯上換工作的機率和次數也會比較高。

想體驗的活動即是你願意工作的表現，從上述心理測驗幫助你發現自己是如何看待目前工作的，也許你正覺得了無佳趣，又或者你是樂在其中......，不論能找到一份適合自己且喜歡的工作最重要。想看更多心理測驗可以點職場人心理測驗、塔羅測驗。

Source：占TV NEWS

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